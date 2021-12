Seduc realiza campanha para doação de sangue ao Hemocentro

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realiza nos dias 6 e 7 de dezembro a campanha para doação de sangue “Sou Servidor, Sou Doador!”. A ação é realizada em parceria com o Hemocentro, por meio do Programa de Educação para Redução do Absenteísmo (ERA).

Para participar é necessário preencher o formulário e cumprir os pré-requisitos. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de dezembro. A doação será feita no ônibus do Hemocentro que ficará no estacionamento da Seduc, das 8h às 12h e das 13h às 16h. O objetivo da campanha é contribuir com o estoque de bolsas de sangue. No momento da doação é necessário apresentar documento com foto.

“A necessidade de pessoas que precisam de sangue aqui, em Cuiabá, é imensa. Por meio dessa campanha nós estamos levando o bem para outras pessoas, salvando vidas”, destacou o enfermeiro da Coordenadoria de Saúde e Segurança da Seduc, Everson Leite.

Pré-requisitos

– Ter entre 16 e 69 anos;

– Ter peso igual ou superior a 51 kg;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Sentir-se bem de saúde, ter dormido pelo menos 6h e estar bem alimentado;

– Evitar alimentos gordurosos 3h antes da doação;

– Não ter se exposto a situação de risco para infecção sexualmente transmissível (IST);

– Se estiver com sintomas gripais o servidor deve aguardar 14 dias para realizar a doação.

*Sob supervisão de Natália Leão