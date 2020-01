Seduc vai cancelar matrículas efetivadas erroneamente por falha em sistema

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informa que, mediante falha técnica ocorrida no sistema, a solicitação de matrículas para as duas creches da rede estadual de ensino, que estavam previstas para ocorrer no dia 07 de janeiro, às 8 horas, foram transferidas para o dia 14 de janeiro, a partir das 8 horas.

A decisão de adiar a data foi necessária diante do ocorrido no sistema, que antecipou o horário de abertura das matrículas para às 00 horas, o que contestou o que foi amplamente divulgado, que seria aberto às 8 horas. Por conta dessa falha no sistema, foi averiguado que algumas solicitações de matrículas ocorreram no período das 00h às 6h, período este em que o poder público (Seduc) não funciona para o atendimento ao público. Em detrimento do erro ocorrido, o sistema foi bloqueado e as solicitações de matrículas inviabilizadas.

Com objetivo de não validar um erro do sistema e não causar prejuízo à sociedade mato-grossense e a lisura do processo de matrícula e, sobretudo, respeitando o princípio da isonomia, a Seduc decidiu pelo cancelamento das solicitações de matrícula web realizadas nas duas creches. Dessa forma, será dado os mesmos direitos a todos para que, no dia 14 de janeiro, ocorra a efetivação das matrículas, a partir das 8 horas, no mesmo sistema.

Informações pelo telefone 0800 651717, opção 1.