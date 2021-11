Sefaz apresenta Lei Orçamentária Anual de 2022 em audiência pública da Assembleia

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) já notificou a empresa responsável pela obra na Avenida 8 de Abril, para efetuar os reparos necessários no pavimento em uma rotatória próxima ao Mercado do Porto.

Tão logo foi informada sobre o problema, uma equipe técnica da Sinfra-MT foi até o local e verificou que o afundamento da pista foi provocado por uma falha no sistema de drenagem.

Após a notificação, a empresa se prontificou a realizar os reparos necessários, mas solicitou um prazo. A expectativa é de que até a próxima semana os trabalhos comecem.

Os serviços previstos no contrato de restauração da Avenida 8 de Abril já foram finalizados. No entanto, a obra ainda não foi oficialmente recebida pelo Governo de Mato Grosso e eventuais problemas estão cobertos por garantia contratual.

Além da restauração da avenida, a obra também recuperou o canal do córrego e implantou o coletor tronco do Córrego Mané Pinto, responsável por retirar o esgoto que antes era despejado diretamente no rio.