Sefaz disponibiliza atendimento por WhatsApp aos contribuintes

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) disponibilizou mais um canal online de atendimento ao contribuinte que trará mais agilidade e ganho de tempo. A partir de agora, as Agências Fazendárias também atendem alguns serviços por meio do WhatsApp. Entre eles estão: emissões de documento de arrecadação de IPVA e outros tributos, de boletos de Dívida Ativa, de Certidão Negativa de Débitos (CND). Confira os números de WhatsApp por Agência Fazendária.

Das 28 Agências Fazendárias em funcionamento no Estado, 26 já estão atendendo por meio do aplicativo de mensagens e as outras duas estão em fase de implantação da ferramenta. O atendimento por esse canal é feito de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h, com exceção da Agência Fazendária de Várzea Grande que funciona das 10h às 18h.

Com o novo canal de atendimento, a Sefaz visa aumentar a qualidade e dar maior celeridade no atendimento, estreitando ainda mais o relacionamento ao contribuinte, principalmente neste período em que ainda são necessárias medidas restritivas. “A pandemia do Covid-19 fez com que o mundo se reinventasse e com o atendimento tributário não podia ser diferente. Além dos canais já disponíveis, agora os contribuintes terão acesso a mais uma opção que é o WhatsApp, uma ferramenta já presente no cotidiano de todos”, destaca o secretário adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado.

Ao entrar em contato pelo WhatsApp o contribuinte deve digitar o CPF, CNPJ ou a inscrição estadual da empresa. Além disso, é necessário escolher a opção de serviço desejada como, por exemplo, emitir um documento de arrecadação para pagamento de tributos ou agendar um atendimento presencial.

Dentre as outras opções de serviços disponibilizados por meio do aplicativo de mensagens está o acompanhamento de e-Process, consulta à Certidão Negativa de Débitos (CND), consulta ao calendário de vencimento dos tributos, solicitação de simulações de CDA. Pelo Whatsapp o contribuinte tem, ainda, acesso ao Plantão Fiscal – atendimento disponibilizado para demandas relacionadas à interpretação da legislação tributária.

É importante destacar que os demais canais de atendimento ao contribuinte disponibilizados pela Secretaria de Fazenda continuam em funcionamento como o e-mail das Agências Fazendárias, telefone, Sefaz Para Você e o Portal do Conhecimento. Todos eles podem ser acessados no site da Sefaz, no menu Contato, opção Fale Conosco ou Agências Fazendárias.