Segunda dose da Janssen começa a ser aplicada na capital na próxima segunda-feira (20)

A partir desta segunda-feira (20), todas as pessoas que tomaram a vacina da Janssen em Cuiabá poderão tomar a segunda dose, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A aplicação deve ser feita após 4 meses que a pessoa tomou a primeira dose, com exceção das grávidas e puérperas, que tomaram a Janssen antes da gravidez. Nesses casos elas devem tomar a dose de reforço da Pfizer.

Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha “Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar” alerta que a segunda dose da Janssen a princípio será aplicada apenas no polo de vacinação da UNIC Beira Rio. “Decidimos centralizar a aplicação da Janssen para podermos fazer um controle rigoroso de sua aplicação. Em Cuiabá tivemos 15 mil pessoas que tomaram esta vacina, então recebemos exatamente este quantitativo. Por este motivo apenas as pessoas que tomaram a primeira dose de Janssen na capital poderão tomar a segunda aqui. Se atendermos pessoas que tomaram a primeira em outras cidades, aquelas que tomaram em Cuiabá ficarão sem. Não podemos correr esse risco, por isso só teremos Janssen na UNIC”, explicou a coordenadora.

Importante lembrar que para tomar a segunda dose da Janssen a pessoa deverá levar ao polo da UNIC o cartão de vacinação, onde está marcada a primeira dose. Quem tiver perdido o cartão só conseguirá receber a vacina após o Sistema do Plano Nacional de Imunização – SiPNI, do Governo Federal, voltar a funcionar corretamente, pois é onde todas as informações da vacinação estão registradas.

A coordenadora reforça que o estacionamento é grátis para quem vai se vacinar na UNIC Beira Rio. “Quem vier de carro tomar a vacina na UNIC, pode entrar no estacionamento onde o polo está localizado. Ao passar pela triagem, é só informar que está de carro que os atendentes vão entregar um selinho para que a pessoa possa apresentar no guichê do estacionamento”.

Além da vacina da Janssen, o polo de vacinação da UNIC continuará aplicando as demais vacinas. A UFMT e as 21 unidades básicas de saúde prosseguirão aplicando as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer.

Valéria aproveita para fazer o chamamento das pessoas que estão com a segunda dose ou a dose de reforço atrasadas. “Temos muitas pessoas que precisam comparecer aos polos de vacinação para completarem o esquema vacinal. Quem tomou a primeira dose de Pfizer ou Astrazeneca, pode tomar a segunda depois de 56 dias. Quem tomou a primeira de Coronavac, pode tomar a segunda após 28 dias. Pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram nenhuma dose, devem fazer o cadastro no site Vacina Cuiabá e comparecer a qualquer polo e se vacinar o quanto antes.