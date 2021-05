Segunda dose da vacina Coronavac passa a ser aplicada somente no Centro de Eventos e UFMT

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SM), informa que a partir desta quinta-feira (13), a segunda dose da vacina Coronavac será aplicada somente nos polos do Centro de Eventos do Pantanal, de maneira presencial e UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), no modelo Drive Thru.

A medida foi tomada pela SMS para ter mais controle dos grupos dos trabalhadores da saúde, idosos de 65 a 69 anos e das Forças Armadas, que ainda estão em aguardo pela segunda dose do imunizante, devido a necessidade de novo reagendamento, após a tentativa de fraude no sistema de cadastramento, por pessoas residentes de outros municípios, que tentavam receber a 2ª dose do imunizante na Capital.

Diante disso, A secretaria reforça que as pessoas que já estão com agendamento marcado no cartão, acessem o site https://vacina.cuiaba.mt.gov.br/ e imprima o novo QR Code para comprovação, antes de se dirigir ao polo de vacinação. É necessário atenção com a nova data, a fim de evitar congestionamentos no trânsito da capital e aglomeração nos polos.

Outro motivo para as mudanças no calendário de vacinação é a logística de aplicação das vacinas da Pfizer. Com a chegada de mais uma remessa deste imunizante, que tem um prazo pequeno para ser aplicado, a prioridade neste momento é dar vazão a estas doses, para que não se corra o risco de perdas.

Cadastro e agendamento

As pessoas que se cadastraram no site e que fazem parte dos grupos contemplados (50 a 59 com comorbidades, gestantes e puérperas a partir de 18 anos, Síndrome de Down a partir de 18 anos e pessoas com deficiências permanentes a partir de 50 anos) devem entrar no site da vacinação no período noturno e consultar o cadastro para verificar se a agenda está disponível.

No dia da vacinação a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, juntamente com o laudo impresso OU a declaração de comorbidades assinada e carimbada pelo médico, pois estes documentos serão retidos no registro. Também é necessário levar um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá.