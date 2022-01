Segunda edição do Sarau Cuiabano acontecerá na Câmara de Cuiabá

Cumprindo expediente nas dependências do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, nesta segunda-feira (31), o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, destacou a importância da celebração ao aniversário de 70 anos do complexo esportivo, comemorado nesta segunda-feira (31). gestor lembrou ainda que o local nas décadas de 50 a 70, além de eventos esportivos, o foi palco de debates políticos e encontros sociais.

“A simbologia da importância do Dutrinha à história esportiva, cultural e social de Cuiabá é intensa, principalmente nesta data de hoje, em que o estádio completa 70 anos. O Dutrinha foi o templo do nosso futebol e não foi só palco de grandes craques do futebol cuiabano, mato-grossense e do país, que desfilaram aqui as suas artes. Aqui foi um local de encontros sociais, políticos e musicais. Fez a alegria da população cuiabana principalmente nos anos de 50, 60 e 70, onde Cuiabá não tinha estrutura de grandes estádio e ginásios para receber variados tipos de eventos. E o Dutrinha era a mãe desses eventos, foi a opção da sociedade cuiabana. Mas a grande marca do Dutrinha é ser o templo do futebol cuiabano”, comemorou o gestor.

Para Emanuel, além de resgatar parte da história cuiabana, o Dutrinha será palco de inclusão social e desportiva. ” Aqui será preparados os craques para o futuro. Temos na Prefeitura de Cuiabá, o “Bom de Bola e Bom” de Escola e vamos lançar o projeto “Lapidando Craques”, que são ações educacionais, sociais e assistenciais que vão fortalecer o ensino e aprendizagem e vai dar oportunidade aos craques que estão espalhados nos bairros da nossa Cuiabá. Eles serão preparados para o futebol até mesmo nacional. Olheiros poderão acompanhar a essas crianças e leva-las para testa-las nos grandes clubes. E a história de muitas crianças e adolescentes sairá do Dutrinha”, contou ele.

O prefeito recebeu em seu gabinete simbólico no Dutrinha, o presidente do Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense, Dudu Campos e o vice-prefeito da cidade vizinha e diretor do time, José Hazama, para discutir os últimos detalhes sobre a primeira partida do Campeonato Mato-grossense com o Operário de VG x Cuiabá Esporte Clube, sem a presença de público. o jogo está marcado para sábado (6), às 15h.

“Esse jogo vai encerrar definitivamente os festejos em homenagem ao Dutrinha. Discutiremos as medidas de biossegurança contra a Covid-19, nossos eventos são realizados com responsabilidade e preservando a vida da nossa gente”, concluiu.

Uma programação especial de entrega da obra foi preparada pela gestão Emanuel Pinheiro. As solenidades estão marcadas para ocorrer nesta segunda, a partir das 17h30, e sexta-feira (4), a partir das 17h, restritas apenas à imprensa e convidados. Já no sábado (5), será realizada a primeira partida do Campeonato Mato-grossense entre o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube, sem a presença de público.