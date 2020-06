Segunda-feira (22): Mato Grosso registra 10.270 casos e 394 óbitos por Covid-19

Há 208 internações em UTI e 204 em enfermaria; taxa de ocupação está em 86,7% para UTIs e em 25% para enfermarias

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (22.06), 10.270 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 394 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. As 24 mortes mais recentes envolveram residentes de Sinop, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Primavera do Leste, Porto Esperidião, Rondonópolis, Nova Mutum, Paranaguá, Tangará da Serra, Vila Rica, Confresa e Campo Verde.

Por Fernanda Nazário – Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (2.730), Rondonópolis (854), Várzea Grande (821), Sorriso (445), Primavera do Leste (425), Tangará da Serra (374), Lucas do Rio Verde (285), Sinop (282), Confresa (274), Nova Mutum (270), Campo Verde (217), Pontes e Lacerda (163), Barra do Garças (150), Cáceres (140), Campo Novo do Parecis (126), Alta Floresta (124), Querência (113), Nossa Senhora do Livramento (102), Sapezal (99) e Peixoto de Azevedo (98).

A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada no Boletim anexado ao final desta matéria. Nas últimas 24 horas, surgiram 501 novas confirmações no Estado. A área técnica esclareceu que foram corrigidas sete ocorrências de duplicidades no sistema e esclareceu ainda que um caso anteriormente notificado em Cuiabá foi reposicionado para Várzea Grande, município de residência do paciente.

Estava previsto para o Boletim desta segunda-feira a classificação de risco dos municípios de Mato Grosso, no entanto, até o fechamento do material, a classificação não foi concluída; os dados serão divulgados no próximo Boletim.

Dos 10.270 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 5.910 estão em isolamento domiciliar e 3.541 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 208 internações em UTI e 204 em enfermaria. Isto é, a taxa de ocupação está em 86,7% para UTIs e em 25% para enfermarias.

Considerando o número total de casos em Mato Grosso, 49,5% dos diagnosticados são do sexo feminino e 50,5% masculino; além disso, 2.807 pacientes têm faixa-etária entre 31 a 40 anos. O documento ainda aponta que um total de 15.276 amostras já foram avaliadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-MT) e que, atualmente, restam 921 amostras em análise laboratorial.

Os pacientes são devidamente acompanhados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica do Estado e dos municípios.