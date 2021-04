Segunda-feira (26): Mato Grosso registra 355.086 casos e 9.580 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou a Operação Cata-Treco na Comunidade São Gerônimo, que faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada dos Guimarães, na última semana. A ação de educação ambiental aconteceu em parceria com a secretaria Municipal de Serviços Urbanos da prefeitura de Cuiabá e resultou em uma tonelada de resíduos recicláveis recolhidos.

De acordo com a superintendente de Educação Ambiental, Vânia Montalvão, que foi responsável por elaborar a ação, entre os objetos retirados estavam geladeiras, fogões, computadores, cadeiras, mesas e garrafas inutilizadas que estavam se deteriorando nos sítios da comunidade, contaminando o solo e água subterrânea e podendo provocar doenças e acidentes aos moradores.

Em outubro de 2020, a Sema iniciou os diálogos para a elaboração do Plano Político Pedagógico em Educação Ambiental visando o planejamento de estratégias de conservação da APA Chapada dos Guimarães. A comunidade tradicional de São Gerônimo, muito importante para o ecoturismo, foi escolhida como projeto piloto.

Vários pontos críticos de descarte direto e incorreto de resíduos foram reconhecidos pelos servidores durante as visitas ao local, formando bolsões de lixo as margens da estrada que dá acesso à comunidade e em área de proteção dos córregos. “O descarte incorreto acarreta em grandes impactos socioambientais como a contaminação de corpos d’água e assoreamento e acúmulo de matérias domésticos”, explica Vânia.

Desta forma, a Operação Cata-Treco foi planejada e os moradores orientados para que selecionassem os resíduos e informados sobre quais materiais seriam recolhidos e a forma de armazenamento.

A agricultora e moradora da comunidade, Livia Souza, aprovou a ação. “Gostei muito de desfazer das garrafas de vidros, de duas TVs e caixas de som que tinham aqui, pois não podemos descartar em qualquer lugar”.

APA Chapada dos Guimarães

A Comunidade São Gerônimo faz parte da APA estadual Chapada dos Guimarães e está localizada ao sopé do Morro São Gerônimo, no Distrito Coxipó do Ouro e faz divisa com as comunidades Arraial dos Freitas, Buritis e Comunidade do Médico.

APA é uma unidade de conservação ambiental na categoria de uso sustentável, geralmente são de grande extensão e apresentam ocupação humana, embora em pouca quantidade. Estas áreas podem ser de posse pública ou privada.

De fundamental importância para a preservação dos ecossistemas nelas contido, assim como a manutenção da qualidade de vida das populações que nelas vivem, as APA’s objetivam garantir a proteção ambiental da fauna e flora, edisciplinar a ocupação do solo nestas áreas. O principal objetivo é a manutenção do meio ambiente, garantindo a sustentabilidade na utilização dos recursos naturais.

A APA da Chapada dos Guimarães, foi criada pelo Decreto Nº 537, de 21/11/1995 e pela Lei nº 7.804, de 05 de dezembro de 2002, com o objetivo de preservar as feições geomorfológicas das escarpas e do planalto das Chapadas dos Guimarães, as matas, galerias, cerrados, campos rupestres e demais formas de vegetações originárias da região das nascentes dos rios e córregos Coxipó e Coxipó-Açu, Água Fria, Bom Jardim, Cachoeirinha, Aricazinho e Formosa, garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional, proteger e preservar as cavernas, os sítios arque paleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna silvestre.

De grande extensão a APA Chapada dos Guimarães (251.848,00ha), abrange os municípios de Chapada dos Guimarães (51,71%), Cuiabá (37,41%), Campo Verde (1,57%) e Santo Antônio do Leverger (11,02%).