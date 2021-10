Segundo leilão de bens inservíveis do Indea-MT arrecada mais de R$ 72 mil

Cerca de 2,6 mil crianças carentes de Cuiabá receberam brinquedos e guloseimas nesta quarta-feira (13.10) pelo programa Ser Família Criança. A ação, em comemoração ao Dia das Crianças, é conduzida pela primeira-dama do Estado Virginia Mendes, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Entre os presentes distribuídos estavam Barbies, bonecas, super-heróis, bolas e jogos, além disso, as crianças ainda receberam um kit com doces, balas e chocolates. Ao todo, a iniciativa vai beneficiar cerca de 8 mil crianças de bairros carentes de Cuiabá.

Julia Sousa, que é moradora do residencial Buriti, agradeceu os presentes recebidos. “Graças a Deus a primeira-dama pensou nas crianças. Eu mesma, esse ano, não pude comprar nenhum presente para os meus filhos para Dia das Crianças” contou.

Foram entregues 1,2 mil presentes nos bairros Primeiro de Março, Altos da Glória, Manancial, Umuarama, João Bosco Pinheiro, Colina Verde, Nova Conquista, Ilza Terezinha e Aroeira.

Além de outros 1,4 mil kits com brinquedos e doces para as crianças dos bairros Florianópolis, Jardim Vitória, Jardim União, Milton Figueiredo, Silvanópolis, Paraisópolis, Altos do Cuiabá e Unidos do Ypê.

“Eu estou achando muito boa essa ação que a primeira-dama Virginia fez para as crianças porque tem muitas mães que não têm condição de comprar um presente. Os meus filhos estão muito felizes”, comentou Andressa Maria, moradora do Jardim Manancial II.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Carvalho, pontuou também o trabalho dos servidores envolvidos na ação. “É bastante prazeroso ver esse trabalho sendo executado com muita dedicação para levar alegria para essa criançada”.