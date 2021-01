Segundo repasse do ICMS de janeiro apresenta acréscimo de 30%

Crédito: Divulgação

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, Neurilan Fraga, irá representar os prefeitos da região Centro-Oeste na reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quarta-feira (13). O encontro é promovido pela Confederação Nacional de Municípios – CNM e tem como intuito tratar do planejamento e da execução da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19.

A videoconferência será transmitida ao vivo, pelo canal oficial da entidade no Youtube.

Fraga foi escolhido para falar em nome dos gestores municipais da região, a fim de esclarecer as principais dúvidas sobre o calendário e a logística de distribuição da vacina. “A vacina contra o Covid-19 é um anseio de toda a sociedade. Os gestores municipais, que estão mais próximos da população, também são cobrados por respostas” disse.

O presidente da CNM, Glademir Aroldi, que solicitou a audiência com o ministro, destaca que os gestores têm buscado a entidade em busca de orientações. “Queremos que o ministro esclareça como será feita a distribuição das vacinas aos municípios e o que os gestores devem fazer para se preparar”, ressalta.

A reunião terá espaço para apresentação por parte do ministro em relação à vacinação e, em seguida, as lideranças municipalistas deverão tirar dúvidas sobre pontos que preocupam os municípios. Além do cronograma de vacinação, devem ser também tema do encontro questões como a distribuição equânime das vacinas no território brasileiro, as prioridades para imunização, bem como o plano nacional de comunicação, a fim de que ocorra de forma transparente e integrada a Estados e Municípios.

Serviço

O que: Reunião de lideranças municipalistas com ministro da Saúde

Quando: 13 de janeiro (quarta-feira), às 11h

Onde: Youtube da CNM (transmissão ao vivo – TV Portal CNM)