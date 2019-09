Segundo sorteio da Nota MT premia 996 ganhadores de Mato Grosso

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realizou nesta sexta-feira (13.09) o segundo sorteio mensal do Programa Nota MT. Ao todo 996 pessoas foram contempladas com prêmios de R$ 500 e R$10 mil. Para este sorteio foram gerados 848.585 bilhetes, entre os 90.395 consumidores que estavam aptos a participar.

Entre os ganhadores dos prêmios de 10 mil reais, três são de Cuiabá, um de Sinop e um de Tangará da Serra. Outros 991 foram contemplados com prêmios de R$ 500. O evento foi realizado no Salão Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, e contou com a presença de representantes de vários municípios.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, agradeceu a presença e o apoio de todos e explicou que juntos todos podem fazer mais pelo Estado de Mato Grosso. “Precisamos atingir metas de divulgação do programa, agora com a participação dos municípios a estimativa é de que o número de participantes cresça ainda mais”.

Futuramente, para que os municípios tenham um aumento na emissão de notas fiscais com o CPF do consumidor, a Sefaz irá assinar um Termo de Cooperação com os secretários municipais de Finanças.

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, participou do evento e destacou a importância da Nota MT, ressaltando que o programa beneficia a todos.

“Esse é um projeto ganha-ganha, não tem ninguém perdendo nesse projeto, todo mundo ganha. É fundamental o apoio de todas as prefeituras, de todos os secretários e de toda a impressa também na comunicação, porque o sucesso dessa campanha depende da adesão de todos nós e todos nós vamos ser beneficiados com isso”.

O sorteio contou com a participação do prefeito de Campo Verde, Fabio Schroeter, e da secretária de Finanças, Patrícia Alves, que revelaram os nomes dos ganhadores. Todo o procedimento foi realizado por servidores da Secretaria de Fazenda (Sefaz), com base na extração da Loteria Federal do dia 11 de setembro.

O secretário de Finanças de Campo Novo do Parecis, Jaime Luis Ott, também esteve presente e destacou a importância da participação dos munícipios na Nota MT. “É de suma importância essa parceria com o Governo do Estado. Assim podemos também, desenvolver campanhas em nível de município e ajudar no Programa Nota MT”.

A lista com os contemplados no segundo sorteio da Nota MT está disponível para consulta no site ou aplicativo do Programa, na opção “sorteios” e em seguida, “mensal agosto”.