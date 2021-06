Segurança do evento é tratada entre forças de segurança estaduais, federais e Conmebol

Representantes da Conmebol debateram nesta segunda-feira (07.06) a segurança da Copa América com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, secretário adjunto de Esportes e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, além de representantes das forças de segurança estaduais, federais, Poder Judiciário e Ministério Público.

Ficou definido que a Conmebol deve informar os protocolos de segurança que serão utilizados para o evento, os horários dos treinos, a chegada e a saída dos hotéis, que dia vão chegar as equipes. Algumas seleções ainda estão tratando com a Conmebol as datas em que devem chegar no país, em voos fretados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) será responsável pela segurança das delegações da Bolívia, Chile, Equador, Uruguai e Argentina. Já a arbitragem e as áreas externas da Arena Pantanal, ficará a cargo das polícias estaduais.

Também ficou de ser definido nesta semana a segurança interna do estádio Dito Souza, em Várzea Grande e o Centro de Treinamento (CT) do Cuiabá Esporte Clube, que devem ser utilizados para o treino das seleções. “Ainda não sabemos se as delegações virão dois dias, um dia ou no mesmo dia do jogo. Assim que soubermos disso, vamos informar à Sesp, bem como da necessidade ou não da segurança interna dos locais de treino”, explicou o gerente de sede da Conmebol, Marcus Jacarandá. Ele chegou ontem em Cuiabá acompanhado do gerente da Segurança do torneio, o coronel equatoriano Lino Proano Dasa.

Vale ressaltar que, além da experiência com a realização dos jogos da Copa de 2014, as equipes de Segurança de Mato Grosso já vinham se preparando para os jogos do Campeonato Brasileiro – maior torneio esportivo do país – o que permitiu uma rápida organização do efetivo para a organização do evento internacional no estado.

Campeonato Brasileiro

Com a realização das cinco partidas da Copa América na Arena Pantanal, a CBF alterou os próximos dois jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. As partidas ainda serão reorganizadas para datas futuras dentro da tabela estipulada. A disputa contra o Atlético Goianiense, que seria na segunda-feira (14), ainda não tem data definida e contra a partida contra o Grêmio, pode ter alterada o local ou a data do jogo.

Para não prejudicar ainda mais o Cuiabá com a mudança na tabela dos jogos, a Arena Pantanal receberá apenas cinco jogos da primeira fase da Copa América, garantindo assim a data do confronto contra o Flamengo no dia 1º de julho.

Cuiabá é case para Fifa

Também foi informado na reunião que todo staff que vai trabalhar durante os jogos será testado contra o coronavírus duas vezes, a cada 48 horas, garantindo a segurança à saúde. Qualquer pessoa que testar positivo, sendo vacinado ou não, não poderá permanecer no estádio e será afastado até o fim do evento.

“Uma coisa que pouco divulgada é que a operação de Saúde e Segurança Pública da Copa de 2014 em Cuiabá foram case para a Fifa para o evento seguinte de tão bem organizado e como foi atendido. Mato Grosso tem esse título e foi feito um trabalho fenomenal e começaram também muito bem na série A”, destacou Marcus Jacarandá.

Estiveram presentes no evento representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Politec, Polícia Judiciária Civil, Sistema Penitenciário, Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do promotor Mauro Poderoso e a juíza do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, Patrícia Ceni.

Cinco seleções jogam em Cuiabá

O primeiro confronto da Copa América na Arena Pantanal será no domingo (13) entre Colômbia e Equador, às 20h. A próxima disputa é entre Chile e Bolívia no dia 18 de junho, às 17h. Em seguida Uruguai e Chile jogam no dia 21 de junho, às 17h. No dia 24 é a vez de Bolívia e Uruguai se enfrentarem às 17h. Por fim, Bolívia e Argentina disputam o último jogo da Copa América em Cuiabá no dia 28, às 20h.