Segurança materna e neonatal é tema de mesa redonda desta sexta-feira (17)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do projeto Telessaúde, realizará nesta sexta-feira (17.09), às 08h30, uma mesa redonda virtual para discutir a segurança materna e neonatal. O web encontro ocorre em alusão ao Dia Internacional da Segurança do Paciente, celebrado anualmente nesta data.

A proposta é orientar e capacitar profissionais e estudantes da área da saúde pública e privada para aprimorar a assistência prestada à população. Os interessados em participar da aula podem acessar o canal do Tele Educa MT, no YouTube, 15 minutos antes do início da transmissão e se inscrever gratuitamente.

Ficarão à frente da temática a médica ginecologista obstetra do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), Annie Caroline M. Santos, além das enfermeiras Débora Prado Martins, do HUJM; Wérika Weryanne de Souza, do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, e Vanessa Erika Pereira Cardoso, de Rondonópolis.

Neste ano, o Dia Mundial da Segurança do Paciente celebra o tema ‘Cuidados maternos e neonatais seguros’, considerando os riscos e danos a que as mulheres e neonatos são expostos diariamente devido aos cuidados inseguros, principalmente pela descontinuidade dos serviços essenciais causados pela pandemia da Covid-19.

A atividade é realizada pelo Núcleo Estadual de Segurança do Paciente da SES, em parceria com a equipe da Saúde da Mulher, da Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas.