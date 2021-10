Segurança Pública está preparada para retorno do público na Arena Pantanal

A Segurança Pública está preparada para o retorno do público na Arena Pantanal, neste sábado (02.10), na partida do Cuiabá contra o América (MG) pelo Campeonato Brasileiro série A. A Polícia Militar vai contar com equipes da companhia Raio, Força Tática, Rotam e policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar e Batalhão de Trânsito.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor e plantão, também estará atenta para qualquer tipo de imprevisto. Policiais penais, Politec e Corpo de Bombeiros também estarão no estádio, além da Defensoria Pública e a Guarda Municipal de Várzea Grande e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Durante reunião da Câmara Temática de Grandes Eventos, foi reafirmado que os torcedores terão que apresentar os ingressos junto com o comprovante de vacinação ou teste RT-PCR realizados até 48 horas antes da partida. Crianças e adolescentes que forem acompanhados dos pais e responsáveis, obrigatoriamente, também terão que apresentar testes RT-PCR. O documento é determinante para a entrada na Arena Pantanal, caso contrário, serão barrados.

A medida será fiscalizada pela equipe de segurança privada contratada pelo Cuiabá Esporte Clube – que está com a cessão de uso do estádio para a realização do jogo – com suporte da Polícia Militar e a equipe do Juizado Especial do Torcedor, que tem a frente a juíza Patrícia Ceni.

“O planejamento realizado com todos os órgãos de segurança, com a efetiva participação do Poder Judiciário, Ministério Público, Federação Mato-grossense de Futebol e a diretoria do Cuiabá é de garantir um evento de sucesso em Segurança Pública e na biossegurança”, destacou o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel PM Juliano Chiroli.

Para o promotor de Justiça Mauro Poderoso a expectativa é de um retorno ao estádio de forma segura, após 17 meses sem público na Arena Pantanal. “A expectativa é a melhor possível, já tivemos experiências aí junto com as demais autoridades e todos não estão medindo esforços para que o evento saia da melhor maneira possível”.