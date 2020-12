Seguro DPVAT não será cobrado em 2021

“Resiliência, união, dignificação e transformação são as palavras que expressam nosso ano”, declara o diretor artístico da MT Escola de Teatro, Flávio Ferreira. Em sua avaliação, esse conjunto de elementos, unificado ao trabalho dos anos anteriores, foram primordiais para os resultados positivos que o grupo alcançou em 2020, levando em consideração o cenário atípico causado pela pandemia da Covid -19.

Neste ano, a MT Escola de Teatro disponibilizou gratuitamente 37 cursos de extensão com aulas ministradas pelas plataformas online e um curso presencial, oferecido antes da pandemia. As qualificações abrangeram várias áreas, como as de linguagens artísticas, teatro, cultura popular, sonoplastia e dramaturgia.

O modelo de educação artístico-pedagógico de educação integrada, que é reconhecido nacional e internacionalmente, foi fator importante para despertar o interesse de mais de três mil pessoas que se inscreveram de todas as regiões do Brasil e algumas de Portugal, Chile, Moçambique e Uruguai. Ao todo foram selecionadas 1.242 pessoas para participar dos cursos.

“Oferecemos uma educação que permite a expressão, a liberdade. Isso amplia o potencial criativo dos envolvidos e garante a autonomia intelectual tão renegada nesses modelos segregadores. É esse fator que une as pessoas e fez, com certeza, o grupo se manter organizado, fechando este ano atípico tão bem”, pondera Flávio Ferreira.

Entre as participantes dos cursos está Laís Wrzesinski Ribeiro, de 26 anos. Cuiabana e estudante de arquitetura, Laís fez parte de dois cursos da Escola de Teatro, o de Maquiagem Teatral e o de Iluminação. A estudante conta que em ambos os cursos teve um bom aproveitamento e conseguiu adquirir o conhecimento almejado por ela, que será somado ao de arquitetura.

“Uma experiência muito satisfatória. Os professores conseguiram traduzir os conteúdos de forma bem clara. Pode parecer pouco, mas isso se torna muito quando lembramos do cenário complicado. E a equipe de docentes da Escola de Teatro conseguiu não só se organizar e manter os cursos, mas também oferecer um ensino de qualidade. Isso é um diferencial e que agrega na vida de todos”, observa.

O trabalho de formação desenvolvido pela Escola foi base para três espetáculos mato-grossenses serem selecionados para o consolidado Festival Satyrianas. Com formação na MT Escola de Teatro, os artistas levaram a arte do estado para o mundo por meio dos espetáculos Bereu, Pirotécnico Zacarias e Dezessete de Março de 2020 e Brigadeiros.

“Um importante reconhecimento, que veio para nos mostrar o quanto fomos guerreiros neste ano incerto. Todos, desde a diretoria aos profissionais da limpeza, são parte integrante desse maravilhoso grupo e responsáveis por esse crescimento. Que no próximo ano, possamos dar sequência a esses feitos e alcançar mais vidas, oferecendo a oportunidade para que também possam ser agentes transformadores neste mundo. Porque a arte e a educação proporcionam isso: pessoas transformadas”, conclui o coordenador pedagógico da MT Escola de Teatro, Rodolfo García Vázquez.

Sobre a MT Escola de Teatro

A MT Escola de Teatro é um polo de formação da gestão do Cine Teatro Cuiabá firmada entre Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e Associação Cultural Cena Onze.

O Curso de Tecnologia em Teatro oferecido pela Escola conta com a parceria da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e da Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap/SP).