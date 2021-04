Sema e Ciopaer desativam garimpo ilegal em Parque Estadual Igarapés do Juruena

A partir desta semana, cidadãos de Cuiabá e Várzea Grande podem pedir socorro e acionar as forças de segurança pública por meio do aplicativo MT Cidadão. O serviço visa auxiliar moradores em situações de urgência e emergência, como sequestros, roubos, furtos, violência contra a mulher, incêndios e queimadas.

Por meio do app é possível acionar os seguintes serviços: Polícia Militar (190), Polícia Civil (197) e Corpo de Bombeiros (193). As ocorrências podem ser registradas com o auxílio de fotos, vídeos e áudios. Além da localização, que é enviada diretamente para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

O Serviço Digital de Registro de Chamados de Emergência está disponível na atualização do app MT Cidadão e foi desenvolvido pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI), em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

Projeto piloto

O secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp-MT, coronel PM Victor Fortes, ressaltou que a solução desenvolvida faz parte do projeto de investimento em tecnologia da informação para encurtar, cada vez mais, o caminho da população aos serviços públicos.

“Queremos possibilitar sempre ao cidadão mato-grossense a forma mais rápida e direta de acesso aos serviços do Estado. Essa ferramenta é muito importante, porque possibilita mais um canal para acionar qualquer número de emergência”.

Segundo o secretário, inicialmente o projeto piloto será aplicado em Cuiabá e Várzea Grande, mas a expectativa é que ele seja ampliado para o restante do estado em breve.

“Esse aplicativo é um canal direto de comunicação com o Centro Integrado de Operações em casos de urgência e emergência. A ferramenta possibilita que sejam mandadas fotos, mensagens, e áudios instantâneos, que chegam ao call center do Ciosp e, posteriormente, à instituição destinada a atender essa ocorrência”.

Conforme o diretor-presidente da MTI, Antônio Marcos de Oliveira, a solução foi desenvolvida para ser a mais intuitiva possível e socorrer o usuário em um momento onde cada segundo importa.

“A ocorrência pode ser registrada com três toques no celular. Assim que o app é aberto, o usuário deve clicar no ícone vermelho para ter acesso a quatro opções de ocorrências: Roubo ou furto; Violência contra a Mulher; Sequestro; e Incêndio ou Queimadas. Em seguida, o usuário pode descrever o ocorrido como for mais conveniente, seja por meio de uma foto, texto ou áudio, e abrir o chamado”.

O aplicativo

O MT Cidadão é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso que visa ampliar a transparência e prestação de serviços ao cidadão. Desenvolvida e mantida pela MTI, é uma plataforma de transformação digital que possibilita a troca de informações entre vários órgãos e entidades governamentais, por meio de uma rede segura de interoperabilidade de dados.

Atualmente, 495 mil pessoas já utilizam os serviços do MT Cidadão em Mato Grosso. O aplicativo disponibiliza em um só lugar uma gama de serviços digitais essenciais e relevantes para o cidadão, como Pagamentos Facilitados de Licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT e Infrações de Trânsito, Renovação de CNH, acompanhamento online de boletim e frequência escolar de alunos da rede estadual, entre outros.

O MT Cidadão está disponível para smartphones com sistemas Android e iOS. É só clicar na loja correspondente ao aparelho e instalar. O app é gratuito.