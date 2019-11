Sema mantêm Parques Mãe Bonifácia, Zé Bolo Flô e Massairo Okamura funcionando até 18 horas

Já está disponível no site da Secretaria de Fazenda (Sefaz) o áudiobook da Revista Orçamento Cidadão 2020. O documento foi produzido com o objetivo proporcionar que as pessoas com deficiência visual tenham acesso às informações sobre a origem e para onde vão os recursos previstos para o ano que vem.

Para divulgar o áudiobook, uma equipe da Secretaria Adjunta do Orçamento Estadual (SAOR) esteve nesta semana na Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC).

“Muito importante essa visita, ficamos felizes pela iniciativa porque a acessibilidade é tudo, precisamos de acessibilidade em todos os sentidos e com o áudiobook as pessoas com deficiência podem ter acesso a documentação”, disse a presidente da AMC, Kely Cristina Ramos.

O secretário adjunto do Orçamento Estadual, Ricardo Capistrano, destacou a importância de todos os cidadãos terem acesso e conhecimento sobre a forma que o Poder Executivo emprega os recursos públicos.

“Desde 2015 nós elaboramos o Orçamento Cidadão em áudiobook, justamente para poder contemplar aqueles que não podem efetivamente ter a leitura do documento orçamentário. Por isso, estamos socializando o documento para que todos, de fato, tenham acesso a essa ferramenta de transparência do Governo estadual”.

Capistrano explicou que o áudiobook foi uma iniciativa da servidora estadual, Marize Bueno de Souza Soares, que com a ajuda de outro servidor, Lúcio Flávio dos Santos, transformaram o informativo técnico em áudio, de uma forma didática e simplificada, para facilitar a compreensão.

O arquivo é disponibilizado em duas velocidades, normal e velocidade 6, no site da Sefaz.

Também participaram da reunião, o diretor de esportes da Associação Mato-grossense dos Cegos, Luciano Marcelo de Campos, a chefe de Unidade de Desenvolvimento de Negócio do Orçamento, Regiane Medinas e a servidora da Superintedência do Orçamento Estadual, Marize Bueno de Souza Soares.

O que é?

O Orçamento Cidadão é um documento elaborado anualmente que contempla as informações mais relevantes do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Com uma linguagem mais simples e ilustrada, o Orçamento Cidadão fala dos principais conceitos da receita e despesa pública, faz um passo a passo de todo processo orçamentário que ocorre desde a elaboração até a publicação.

Além disso, o documento informa a destinação dos recursos por unidade orçamentária e Poderes, os percentuais aplicados por função e subfunção e a programação que tem maior recurso e impactará diretamente na vida de todos os cidadãos.