Sema monitora migração natural de jacarés no Pantanal; veja vídeo

Neste domingo (10.10), dia mundial da saúde mental, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), celebra os resultados do esforço empreendido para implementar na administração pública ações de cuidado com a saúde mental do servidor.

O processo de acompanhamento psicossocial coordenado pela Seplag e implantado em outras nove secretarias de Estado (Seduc, Sefaz, PJC, Sinfra, Sesp, CGE, MTPrev, Setasc e Casa Civil) chegou à marca de 10 mil atendimentos, após pouco mais de dois anos de projeto e em um momento que a pandemia da covid-19 evidenciou a relevância de políticas públicas voltadas à promoção da saúde mental.

Além de difundir entre os órgãos e entidades o modelo de trabalho a ser implantado, o treinamento e o suporte das equipes, a pasta também monitora os resultados alcançados através da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.

“Como órgão central de gestão de pessoas do Governo, a Seplag vem intervindo em situações de vulnerabilidade que alguns servidores têm apresentado principalmente nesse período pandêmico, sendo ofertada escuta qualificada, acolhimento, orientação e avaliação profissional de psicólogos e assistentes sociais”, detalhou o titular da Seplag, Basílio Bezerra.

Por meio dos comitês setoriais, são prestados os atendimentos especializados aos servidores com problemas que possam interferir na sua vida funcional, explicou o psicólogo e coordenador de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho da Seplag, Flávio Jabra.

Flávio Jabra, psicólogo e coordenador de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho da Seplag. Foto por Nayara Takahara/Seplag

“Nem todos os problemas tratados são psicopatologias, às vezes são apenas sofrimentos psíquicos inerentes ao ser humano, mas nem todo mundo sabe lidar com eles e acaba se afastando do serviço. Com o acompanhamento a pessoa tem a possibilidade de ser ouvida e de buscar ajuda externa por meio de um encaminhamento institucional”, completou.

De acordo com o coordenador, também foram registrados casos que exigiram um maior cuidado com o servidor, como o de tentativa de suicídio e de ideação suicida. “Se não existissem essas setoriais, o servidor não teria recebido esse primeiro suporte, para ouvir a queixa naquele momento, e depois seguir com a evolução do tratamento”, relembrou.

Onde procurar ajuda

O servidor que se identifique nas situações citadas acima ou por outro motivo necessite de apoio psicossocial pode entrar em contato com a Coordenadoria de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho da Seplag, pelo telefone (65) 3613-3705.

“Temos aqui na Seplag um espaço de escuta, de acolhida das angústias. Servidor, você não está sozinho. Busque ajuda. A sua valorização é algo muito sério para esta gestão”, salientou Basílio.