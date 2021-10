Sema-MT disponibiliza canal de WhatsApp para denúncia de crimes ambientais

A ouvidoria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) disponibilizou mais um canal de atendimento, via WhatsApp, para tratar sobre denúncias, solicitações, reclamações ou sugestões. O novo número é o (65) 99321-9997.

As denúncias são sempre anônimas. Na hora da queixa, os fatos devem ser descritos com detalhes, com data da ocorrência, tipo de infração, local do acontecimento, e outras informações que indiquem como chegar no lugar. Se possível, é importante enviar as coordenadas quando se tratar de área de difícil acesso.

A Sema atende principalmente denúncias em casos de desmatamento ilegal, poluição de rios, extração de recursos minerais, emissão de efluentes e garimpo no interior do estado. Para registrar uma denúncia na Ouvidoria da Sema basta acessar um dos canais de atendimento disponíveis por telefone, e-mail, pessoalmente e agora também via WhatsApp.

Denuncie crimes ambientais

É possível realizar denúncias relacionadas a crimes ambientais em diferentes canais de atendimento: telefone, e-mail, pelo aplicativo MT Cidadão e pessoalmente. O horário de funcionamento da ouvidoria é das 7h30 às 11h30, e das 13h30 e 17h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Telefone: 0800 065 3838

Whatsapp: (65)99321-9997

E-mail: ouvidoria@sema.mt.gov.br

Endereço: Centro Político e Administrativo, Rua C, S/N, Cuiabá-MT

Com supervisão de Lorena Bruschi