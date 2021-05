Sema participa de webinar sobre Panorama Nacional da Política Reversa

Nesta terça-feira (25.06), o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Federal, Ministério Público Estadual, e Polícia Federal, darão início à Campanha Nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas.

A data marca o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Baseada em experiências exitosas nacionais e internacionais, a iniciativa tem como objetivo principal coletar materiais biológicos de familiares de pessoas desaparecidas com o intuito de realizar busca no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG).

A cerimônia de lançamento aconteceu às 10 horas no Palácio da Justiça em Brasília com a presença de representantes do Ministério da Justiça, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também estarão presentes membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Defensoria Pública, e do Comitê-Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas.

A Politec participará desta campanha como um dos pontos de coleta e onde as amostras de DNA serão processadas e, posteriormente, comparadas com o material genético oriundo de restos mortais de cadáveres não identificados armazenados nos institutos médico-legais, em busca da identificação destas pessoas.

Todo o material recolhido será utilizado com a finalidade exclusiva de identificação de pessoas desaparecidas por intermédio do Banco Nacional de Perfis Genéticos (BNPG). O Banco é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De forma totalmente voluntária, a coleta deve ser feita, preferencialmente, por familiares de 1° grau da pessoa desaparecida, seguindo a ordem de preferência: pai e mãe; filhos; irmãos. O DNA do próprio desaparecido também poderá ser extraído de itens de uso pessoal, tais como: escova de dentes, escova de cabelo, aparelho de barbear, aliança, óculos, aparelho ortodôntico, dente de leite, amostra de cordão umbilical. Esses materiais também poderão ser entregues nos pontos de coleta da Campanha.

A Coordenadora de Perícias em Biologia Molecular da Politec, Késia Renata Lopes Lemos Melo considera que a campanha nacional é um marco na busca de pessoas desaparecidas. “Foi estabelecido um fluxo para a coleta de DNA dos familiares. Após a coleta o laboratório de DNA da Politec processará estas amostras e inserir os perfis genéticos no Banco de Perfis Genéticos do estado confrontando com os perfis genéticos de cadáveres e ossadas não identificadas das unidades de medicina legal de Mato Grosso e de todos os laboratórios que fazem parte da RIBPG (Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos). A campanha irá ajudar a disseminar o poder dessa ferramenta tecnológica ainda pouco utilizada para este fim”, citou.

De acordo com a escrivã do Núcleo de Pessoas Desaparecidas de Cuiabá, Jannaína Paulo Brito de Souza Silva, a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas é de extrema relevância, pois poderá trazer respostas às famílias que estão esperando por um parente ausente, que como desaparecido, não pode ser considerado nem vivo e muito menos morto. “O trabalho desenvolvido durante a campanha também poderá auxiliar na resolução de vários casos de encontro de cadáveres não Identificados que estão sendo investigados por esta especializada”, disse.

Para realizar a doação do material, o familiar deverá procurar as delegacias locais com o boletim de ocorrência que registrou o desaparecimento, onde será realizado o agendamento da coleta nas unidades da Politec. Os horários dos atendimentos para a coletana Politec será das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os pontos de coleta serão localizados nas unidades da Politec – Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense e no Plantão Metropolitano, em Cuiabá; e na Superintendência da Polícia Federal.

No interior do Estado, as coletas serão realizadas nas respectivas unidades da Politec (clique aqui para ver os endereços). As coletas serão realizadas nos dias 14/06 a 18/06. O dia “D” da campanha de coleta será no dia 16/06.

Os únicos requisitos para se fazer a coleta, é que o familiar do desaparecido tenha registrado oficialmente o boletim de ocorrência policial em qualquer delegacia distrital, ou na delegacia virtual. Especialmente na semana nacional de Coleta de DNA, a Policia Civil de Mato Grosso disponibilizará equipes para registro do B.O nas unidades policiais.

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública