Sema retira de circulação créditos falsos que liberavam comercialização de madeira

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) bloqueou 16.800m³ de madeira no Sisflora, sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais. O volume retirado de circulação é suficiente para carregar mais de 500 caminhões com tora de madeira. A movimentação fraudulenta foi constatada durante operação realizada esta semana no município de Matupá (677km de Cuiabá).

De acordo com as equipes de Fiscalização de Flora, os dois empreendimentos notificados estavam atuando em desacordo com a licença ambiental obtida. Em uma das áreas contatou-se que o empreendimento prosseguiu com a emissão de documentos para comercialização do produto florestal, mesmo após a área haver sido atingida pelo fogo e sem retirada física de madeira. Dois Planos de Exploração Florestal foram embargados, totalizando uma área de quase mil hectares. A ação também resultou no embargo de um depósito de madeira.

Com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), 15 pontos de desmatamento foram fiscalizados com auxílio de helicóptero. Próximo à cidade de Matupá, as equipes encontraram labaredas e detectaram desmate sem autorização de 10 hectares e com uso do fogo. Também foi identificada a supressão de vegetação em área de preservação permanente (APP), vegetação que possui ação essencial na proteção de recursos hídricos.

Os totais de áreas embargadas e autuadas estão sendo mensuradas pelas equipes em campo.