Semana da Amamentação terá arte para sensibilizar sobre o tema

Graciele Leite – O leite materno, chamado de alimento de ouro pela Organização Mundial da Saúde, é fundamental para garantir a saúde dos bebês nos primeiros anos de vida. No entanto, mesmo diante das evidências científicas, a saúde pública ainda enfrenta um entrave cultural, mitos e preconceitos que culminam no desmame precoce e em graves problemas às crianças. Combater esse cenário através da sensibilização pela arte é o objetivo da Semana da Amamentação de Mato Grosso, que ocorre entre os dias 01 e 07 de agosto, em diferentes espaços culturais de Cuiabá.

Apropriando-se da arte para mostrar a beleza, os benefícios e a importância da amamentação, a campanha ‘Empoderar mães e pais: favorecer a amamentação’ irá oferecer uma programação cultural com cinema, música, artes plásticas, dança, poesia e literatura. Todas as atividades terão a amamentação como temática e serão gratuitas. As atrações ocorrerão no Palácio da Instrução, Cine Teatro Cuiabá e Teatro Zulmira Canavarros. Além disso, a Semana da Amamentação inclui debates e minicursos.

A proposta é reunir conhecimento e arte para promover o empoderamento da mãe e mostrar a importância da rede de apoio familiar para o sucesso da amamentação. Dados da OMS apontam que aproximadamente 6 milhões de crianças são salvas a cada ano com o aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. A recomendação da OMS é que a mãe amamente o filho até os dois anos ou mais, considerando benefícios à saúde da criança, como o aumento da imunidade e redução de 13% no índice de mortalidade e proteção contra diarréia, infecções respiratórias e alergias.

Programação

A abertura oficial será no dia 01 de agosto, às 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. No dia, será exibido o filme Tigers, baseado em uma história real do paquistanês Syed Aamir Raza (Ayan), que foi representante de vendas de fórmulas infantis em uma multinacional, e denunciou problemas de saúde nas crianças decorrentes do uso do produto e o lobby da indústria. Após o filme, haverá um debate com Maria Cristina Passos, da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil).

No dia 02, às 20h, a atração artística será show ‘Força Mulher’, da cantora Estela Ceregatti, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. É um espetáculo voltado para o empoderamento feminino, o amor e a liberdade da mulher. Durante a apresentação, Estela Ceregatti divide o palco com a artista e professora da dança Nancy Ribeiro.

Artistas mato-grossenses das artes plásticas se unem na luta pela amamentação e apresentam a exposição ‘Arte de Amamentar’, que ficará aberta à visitação de 03 a 30 de agosto, no Palácio da Instrução. A abertura será às 15h, e haverá telas, escultura, instalação e fotografia. O evento contará com apresentação da poetisa Bia Corrêa e da professora de dança Nancy Ribeiro.

Com a curadoria de Ronei Nogueira Ferraz Ronei, a mostra traz obras dos seguintes artistas: Anna Pretta, Irani Gomes, Lourdes de Paula, Ludmila Brandão, Nice Aretê, Paty Wollff, ROCalazans, Rosylene Pinto, Tula Kirst, Adriana Milano, Cida Silva, Dayana Trindade, Rodolfo Carli, Amaury Santos, Mari Gemma De La Cruz, Arachely Tristão, Ferraz Ronei, Ruth Albernaz, Bia Corrêa, Nancy Ribeiro e Maria Lúcia Futuro.

Voltado para as mães que amamentam, também haverá o minicurso ‘Conexão Ventre-amamentação’, com Nancy Ribeiro. Será no dia 02 de agosto. E no dia 05 de agosto haverá a oficina ‘Massagem para bebês: vínculo e afeto’, com Josemara, Edileuza e Jesiele, do Super Mães Grupo de Apoio. Os dois serão das 14h às 18h, no Palácio da Instrução.

Serviço:

A Semana da Amamentação é um evento realizado pelas Secretarias de Estado de Saúde e de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), com o apoio da Assembleia Legislativa, Ateliê 569, Super Mães Grupo de Apoio, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil), Waba Brasil e Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

A programação detalhada está nas redes sociais: Facebook e Instagram

Mais informações e inscrições: (65) 99259-6928 /3613-5415 e pelo e-mail aleitamentomaterno@ses.mt.gov.br