Semana de Política sobre Drogas aborda desafios do atendimento ao usuário em tempos de crise sanitária

O desafio de atendimento a usuários de substâncias psicoativas em tempos de crise sanitária será o principal tema da Semana de Política sobre Drogas, promovida pela Adjunta de Justiça da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). O evento ocorrerá entre os dias 21 e 25 de junho, no formato online, por meio de live, webnário, painéis eletrônicos e pesquisa, sempre das 14h às 17h.

São parceiros da iniciativa as Secretarias de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setasc-MT), de Saúde (SES-MT) e de Educação (Seduc-MT), o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-MT) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O principal objetivo é promover o conhecimento sobre uso de drogas, as políticas públicas e a participação familiar, comunitária e social.

Segundo a secretária adjunta de Justiça, Lenice Silva, a prevenção ao uso de drogas é um importante passo para impedir o contato dos jovens com o crime. “Precisamos discutir o assunto, de uma forma mais humanizada e que nos leve a outros olhares sobre políticas públicas que podem ser eficazes no combate ao uso destas substâncias que, muitas vezes, é porta de entrada para o mundo do crime”.

Programação

O evento terá início no dia 21 de junho, às 14h, com a transmissão de uma live sobre o tema “Envolvimento familiar e o estímulo dos pais no desenvolvimento das habilidades sociais de seus/suas filhos/filhas na prevenção ao uso de drogas”. O assunto será conduzido pela psicóloga da Unemat, professora doutora Graciela Constantino, e mediado pela professora da Seduc-MT, Patrícia Simone da Silve Carvalho.

No dia 22 de junho, ocorrerá o primeiro webnário “Novos olhares sobre as drogas nas políticas públicas”. Falarão sobre o tema a biomédica Susana Sandin Borges e a psicóloga Daniela Bezerra, ambas da SES-MT. A mediação será feita pela enfermeira da SES-MT, Maria Aparecida Milhomem. Já no dia 23, o tema será “O sujeito, as circunstâncias, a abordagem psicossocial no uso de drogas e Direitos Humanos”, com os palestrantes Robson Alves de Paula (psicólogo) e Alexandre Guedes (promotor de Justiça) e a mediadora Vanessa Galhardo Lopes, do CRESS-MT.

No dia 24 de junho, a professora doutora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Marina Nolli Bittencourt falará sobre “Estratégia de Intervenção Breve – Assist 2.0, instrumentalidade da prevenção na promoção da Saúde e dos problemas ao uso de drogas”. O assunto será mediado pelo professor doutor da UFMT, Marcos Aurélio da Silva.

O encerramento ocorrerá no dia 25 de junho, com o tema “O cuidado ao usuário na perspectiva da atenção psicossocial e a RAP no SUS”, que será abordado pela assistente social da Secretaria Municipal de Várzea Grande, Soraya Danniza Barbosa Miter Simon. A biomédica da SES-MT, Susana Sandim Borges será a mediadora.

O evento será transmitido pelo YouTube, basta acessar a página https://www.youtube.com/channel/UCzjwCJTx7dMjr1JPdgveV7Q no horário da programação.