Semana do Migrante: Beco do Candeeiro conta com exposição de fotos, feira gastronômica e apresentações culturais

A programação semanal do Beco do Candeeiro contou com a participação especial da população imigrante da capital. Na noite dessa quinta-feira (24), se registrou a apresentação do espetáculo “Luz Candeeiro” com participação do Grupo Camerata, do grupo de siriri Flor do Campo e narração de Edmilson Maciel, do cantor Raul Fortes e do grupo de ritmos latinos Studio de Dança K.A Dance. O evento é realizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para comemorar a Semana do Migrante na Capital. Os fotógrafos Juliana Arini, Rodolfo Luiz, Emanoele Daiane e Bruna Obadowsky – montaram uma exposição a entrada do espaço com retratos de famílias de imigrantes.

“A gente tem no mês de junho duas datas muito importantes, dia do migrante e do imigrante que é comemorado agora no dia 25. Então, para tratar desse tema, foi instituída uma lei municipal que trata da semana do migrante, que busca visibilidade, demonstrar um pouco da tradição desses povos que escolheram a nossa Capital como lar, nesse sentido tivemos palestras, debates, rodas de conversa e outros. E nessa semana escolhemos o Beco para encerrar com uma feira cultural e gastronômica. Nessa data a gente traz arte, canto, cultura e culinária para que todos conheçam a cultura dessa população. Hoje temos apresentação de dança e exposição de fotografias”, conta a secretária Hellen Ferreira, titular da pasta de Assistência Social do Município.

Nesta sexta (25), a noite é toda com programação do projeto Beco do Imigrante, com apresentações musicais, exposição fotográfica e produtos e acessórios africanos, além de feira gastronômica. A programação conta com representantes do Haiti, Venezuela, Senegal e Guiné Bissau. O evento é gratuito e segue todas as medidas de biossegurança.

