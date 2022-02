Semana Pedagógica prepara profissionais de escolas integrais de Cuiabá e Rondonópolis

Professores e gestores de escolas estaduais de Cuiabá e Rondonópolis participaram, entre os dias 8 e 11 de fevereiro, da Semana Pedagógica das Escolas de Tempo Integral Vocacionadas em Esporte. O encontro contribuiu para o planejamento das ações a serem desenvolvidas no ano letivo de 2022.

Cerca de 100 profissionais da educação participaram da capacitação realizada em uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). A programação foi transmitida ao vivo pelo canal Educação de Tempo Integral Mato Grosso no Youtube.

“Com a implantação da primeira escola de tempo integral, em 2017, houve uma necessidade de criar diretrizes pedagógicas para o esporte. Nosso evento teve o intuito de promover um diálogo com as escolas e, com isso, fortalecer o currículo da educação integrada”, relatou a técnica pedagógica do Ensino Médio, Francisca Nailê.

A formação abordou temas como o ensino do esporte no contexto escolar, organização do conteúdo e a inclusão de estudantes com deficiência nas práticas esportivas. Os profissionais participantes receberão certificado pela Unemat com carga horária de 20h, no formato semipresencial.

“O esporte auxilia em diferentes aspectos da vida humana, que incluem desenvolvimento de valores e habilidades, incluindo perseverança, dedicação, controle de estresse, liderança, trabalho em equipe, comunicação, solução de problemas e estabelecimento de metas”, ressaltou a professora Carine Collet, credenciada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Participaram da Semana Pedagógica profissionais das escolas Governador José Fragelli, Cleinia Rosalina Souza e André Maggi, além de diretores e coordenadores das Diretorias Regionais de Educação (DREs) de Cuiabá e Rondonópolis, representantes da Coordenadoria de Formação e de Gestão Pedagógica, o prof. Dr. de Educação Física da Unemat, Riller Silva Reverdito, e a técnica pedagógica do Ensino Médio, Giseli Maciano.

Vocação em esportes

Promovem uma formação integral do estudante, aliando as práticas esportivas com as políticas pedagógicas. Atualmente existem três unidades escolares nesse formato, das quais duas em Cuiabá (Governador José Fragelli; Cleinia Rosalina Souza) e uma em Rondonópolis (André Maggi). Entre as modalidades esportivas desenvolvidas nas escolas estão tênis de mesa, ginástica rítmica, atletismo, luta olímpica, badmintom, judô, futsal, basquete, natação, vôlei de praia e xadrez.