Seminário apresenta estratégias de comunicação para os municípios

Crédito: CNM

Ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas pelas prefeituras no contato com a população, com a imprensa e com o público interno foram apresentadas nesta quinta-feira aos prefeitos e demais participantes do Seminário Novos Gestores, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios com o apoio das entidades estaduais. O painel Comunicação: estratégias para o sucesso na gestão foi coordenado pelos jornalistas Viviane Cruz e Marco Melo que integram a equipe da CNM.

Os profissionais destacaram a importância da comunicação para a gestão local e salientaram a relevância do planejamento das atividades do setor, principalmente neste início de mandato. “A melhor estratégia é aquela de acordo com a realidade do município”, enfatizou Viviane. A jornalista salientou que o primeiro passo a ser adotado pela prefeitura é a realização de um diagnóstico para conhecer o perfil do munícipe e dos servidores municipais, além de fazer o levantamento dos veículos de comunicação local. Viviane também apresentou alguns caminhos para a prefeitura contar com a mídia espontânea, como informações úteis, que tenham credibilidade e que sejam de interesse da população.

O jornalista Marco Melo abordou algumas ferramentas que podem ser utilizadas pela administração municipal para fomentar a comunicação com os cidadãos, como site, diário oficial, redes sociais, rádio, carros de som, jornais, folhetos, entre outros. Melo destacou também a comunicação com a imprensa, que pode ser realizada por meio de nota oficial, release, mailing, entrevista coletiva, entre outros. Jornal mural, intranet, boletim de notícias, e-mail, ações de interação são ferramentas que podem ser utilizadas com o público interno.

Os profissionais também falaram sobre a elaboração do plano de comunicação municipal, que deve estar alinhado com o plano de governo para que gere resultados efetivos. Vários conteúdos sobre comunicação estão disponíveis no portal da CNM, que é uma das formas dos gestores se conectarem com a Confederação. Essa interação também pode ser feita via redes sociais, linkedin, televisão, rádio, WhatsApp, SMS, boletim, mailing e aplicativo.