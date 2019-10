Seminário de Astronomia terá palestra com professor de universidade americana

Nesta terça-feira (15.10), o Instituto Flauta Mágica comemora seus 21 anos de atividades com o espetáculo Aplausos, no Cine Teatro Cuiabá, às 20h. Os ingressos custam R$20 mais 1kg de alimento e já estão disponíveis na bilheteria do teatro.

Sobre o espetáculo que celebra mais de duas décadas de atividades, o idealizador do Instituto Flauta Mágica, o maestro Gilberto Mendes explica que se trata de uma síntese desses anos de trabalho intenso que utiliza a música como um importante instrumento de transformação social.

“O espetáculo Aplausos é o resumo desse trabalho de educação musical em que a qualidade é o elemento de busca incansável na interpretação de importantes obras da música erudita e popular. Na abertura do espetáculo são apresentadas obras do nosso maior compositor, Heitor Villa Lobos. Na sequência, uma incursão por diversos gêneros musicais da nossa cultura, terminando com uma bela surpresa na versão da canção ‘Que nem jiló’, do compositor Luiz Gonzaga, o rei do baião”, detalha o maestro.

O trabalho social de educação musical do Instituto é inteiramente gratuito e voltado para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Para o maestro Gilberto Mendes, esse é um importante trabalho de valorização da música. “Precisamos incentivar as novas gerações a preservarem a cultura brasileira, os influenciando de forma positiva”, ressalta.

Nos últimos anos, o Instituto Flauta Mágica vem colecionando bons resultados que trazem reconhecimento nacional e internacional com suas apresentações, sejam elas da orquestra, coral ou balé em espetáculos exibidos na França, Alemanha, Áustria e Estados Unidos.

Gilberto alerta que esse projeto tão reconhecido no campo da educação musical e da cidadania, destinado à crianças e jovens vindos de classes menos favorecidas, está em clima de preocupação com a difícil realidade da instituição. “Estamos em busca de auxílio para manter as atividades, é importante lembrar que as pessoas e as empresas podem ajudar a manter esse projeto em funcionamento”, revela o maestro.

Para colaborar com o instituto, basta acessar o site aqui. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone no serviço do texto ou pelo e-mail: contato@flautamagica.org.br. Também é possível acompanhar as ações do Instituto Flauta Mágica pelo Facebook e Instagram.

O Instituto Flauta Mágica é um dos 32 Pontos de Cultura apoiados pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer em parceria com o Programa Cultura Viva, do Governo Federal.

Serviço

Assunto: Espetáculo Aplausos celebra 21 anos de atividades do Instituto Flauta Mágica

Quando: 15 de outubro às 20h

Onde: Cine Teatro Cuiabá

Ingresso solidário: R$ 20 mais 1kg de alimento não perecível, disponíveis na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá

Informações: (65) 3641-6038