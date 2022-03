Seminário Técnico debate Aldir Blanc e outras leis da área de cultura

Crédito: Divulgação

O papel da gestão na condução da educação municipal é o tema do 13º Fórum Extraordinário da União dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime que teve início nesta segunda-feira (14) e prossegue até amanhã (15), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O evento, que é realizado com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM e outras instituições, terá um amplo ciclo de palestras sobre variados temas ligados à gestão educacional.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, participou da abertura do Fórum e destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Undime e pelos secretários para a melhoria da qualidade na educação pública. “A gestão da educação é um dos principais desafios dos prefeitos e equipes, considerando a importância do setor para a formação dos estudantes, integração da comunidade escolar e transformação social. Ressaltamos a importância do trabalho da Undime e dos secretários municipais que têm feito a diferença na evolução gradual da qualidade da Educação nos municípios”, assinalou.

A programação do evento inclui nesta segunda-feira o debate sobre variados temas, como: Pautas prioritárias para um gestor municipal e Plano Municipal de Educação, Implementação dos currículos e os projetos pedagógicos alinhados ao BNCC, Gestão democrática – o que muda com a aprovação do Novo Fundeb, Abordagem sobre Compliance, Conviva Educação, Busca Ativa e LGPD, PDDE – uma ferramenta importante para uma gestão de sucesso.

O ciclo de palestras desta terça-feira vai abordar os seguintes assuntos: Mecanismo de planejamento pedagógico e de infraestrutura, A importância do planejamento financeiro por parte do gestor, ICMS – as novas regras para Mato Grosso, Conae, Educação empreendedora para os municípios, A organização do ensino no processo de alfabetização, além da apresentação do cronograma do encontro das regionais para este ano.