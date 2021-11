Seminários Técnicos: CNM orienta gestores sobre o eSocial

Crédito: Agência CNM

O eSocial nos Municípios será tema dos Seminários Técnicos CNM desta semana. As capacitações – que estão com as inscrições abertas e gratuitas para Municípios contribuintes com o movimento municipalista – serão realizadas em formato híbrido nos dias 25 e 26 de novembro.

O curso vai orientar os gestores e agentes municipais sobre informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Estão previstas na primeira parte do evento, no dia 25 de novembro, orientações referentes à implantação do eSocial, eventos iniciais e suas particularidades e como evitar erros nesse processo.

A retomada da capacitação, no dia 26 de novembro, vai abordar o tema Eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador, apresentar boas práticas na implantação do eSocial nos Municípios e espaço para debates e esclarecimentos de dúvidas. As palestras serão ministradas por representantes da Receita Federal do Brasil, Ministério do Trabalho e Previdência, consultores e especialistas da renomados . Também haverá um painel com boas práticas na implantação do eSocial, além de uma mesa redonda com os especialistas voltada a dirimir dúvidas dos participantes.

Também irão contribuir com orientações representantes dos Ministérios da Previdência e da Economia e da Secretaria do Trabalho. Saiba mais informações sobre o evento com os colaboradores da CNM.