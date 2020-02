Semob alerta sobre bloqueio em acesso entre Estrada do Moinho e Avenida Brasília

A Secretaria Municipal de Educação renovou a parceria com o Rally Ecológico a campanha para arrecadar livros infantis entre os competidores e o público geral até a data do evento. O material que será doado pelos participantes do rally e pela população em geral, será destinado aos alunos da rede pública de ensino. O principal objetivo é agregar ações sociais ao evento automobilístico, contribuindo com o incentivo a cultura e educação. Como parte da programação, 301 mudas de árvores serão plantadas incentivando a preservação do Meio Ambiente. O Rally Ecológico tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

“No ano passado 5 mil exemplares de literatura infantil foram distribuídos aos alunos como parte do projeto das Bibliotecas Saber com Sabor. Agora, pretendemos arrecadar novos exemplares para equiparem as novas unidades. Estamos juntos com essa bela iniciativa do Rally Ecológico”, destacou o secretário de educação, Alex Vieira. À frente do projeto está a professora Edvair Pereira Alves, que coordena as Bibliotecas Saber com Sabor.

A campanha de arrecadação será conjunta entre Prefeitura e organização do evento. O próximo passo será definir os locais para receber os livros e a data do lançamento da campanha. “Nossa ideia é firmar uma parceria com uma livraria. No momento em que os pais vão comprar o material escolar dos filhos, já podem adquirir um exemplar de literatura infantil, que não custa mais de R$ 5 e já garantir a doação”, destacou Luiz Galvan, diretor geral do Ecológico. Segundo ele, os livros também poderão ser doados no brieffing da prova, no dia 3 de abril, na Via Láctea Veículos, que fica na avenida Fernando Correa, em Cuiabá.

Além da doação, serão plantadas 301 mudas de árvores em parceria com o Juvam e a Secretaria de Serviços Urbanos e serão realizadas uma série de atividades para preparar os competidores para a prova.

O Rally Ecológico é composto pelas categorias Carros 4×4 (Master, Turismo e Expedition) e Motos (Master, Turismo e Over 40), e este ano receberá a Big Trail – destinada às motos com mais potência e peso. Devido a essa novidade, em março, haverá uma aula de pilotagem para os pilotos que ingressarem nesta nova categoria, ministrada pelo diretor de prova e veterano piloto, Haroldo Pires, com a participação do campeão Douglas Braz.

“As big trails exigem uma técnica diferente de pilotagem. Por isso, faremos um ‘Day-Trail’, para uma aula técnica. Será muito importante que todos os inscritos e ainda não inscritos participem”, disse Galvan. A data do Day Trail será confirmada nos próximos dias.

Ainda em março, no dia 26, às 19 horas, todos os pilotos da categoria motos participarão do curso de navegação, na Munique Motors BMW, que fica na avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. “Nesse curso serão explicados todos os detalhes sobre como navegar com a planilha e o percurso. A presença dos novatos é obrigatória”, alertou Pires.

Já no dia 2 de abril, será a vez dos pilotos das categorias 4×4, 4×2, UTV e Toyota, participarem do curso de navegação na Orion Veículos Toyota, em Várzea Grande. No dia 3 de abril, serão distribuídos os kits com planilha, adesivos e camisetas aos participantes, na concessionária Via Láctea Toyota, em Cuiabá, a partir das 18 horas. A largada do Rally Ecológico será no dia 04, no Parque Tia Nair, às 7 horas, com destino à Marina do Altayr, no Lago de Manso. As inscrições estão abertas pelo site www.cronorally.com.br.

O Rally Ecológico Cuiabá 2020 é uma realização da Prefeitura Municipal de Cuiabá, por meio das secretarias de Cultura e Esporte, Sports Motor Clube, Cronorally. Tem apoio das secretarias de Turismo e de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Saúde e Educação, Projeto Verde Novo – Juvam, PM, Ciopaer, Reolon Corretora de Seguros, D’ Rent a Car, Elitte Multiserviços, Tonon, Fórmula Lubrificantes, Postos Morada, Shell, Toyota, Via Láctea, Orion Veículos, Energisa, Secretaria de Estado de Cultura e Esportes, Secretaria de Educação, Munique Motors BMW, CDL Cuiabá, Sindipetróleo, Sena Pneus, Bridgestone, Águia Sul Transportes, Skivo e Louvada. A supervisão é da Faemt e CBA.

**com informações da assessoria Rally Ecológico