Semob cumpre determinação do MPE e instala novos equipamentos de monitoramento

Nesta quarta-feira (13) aconteceu na Câmara de Cuiabá a Primeira Reunião da Legislatura, onde os vereadores debateram a sobre vacina contra à covid19. O convite veio do Presidente da Câmara Juca do Guaraná Filho (MDB) e do 2º vice-presidente da mesa diretora o Vereador Dr. Luis Fernando (Republicanos) que também encabeça a comissão que irá debater assuntos referente à pandemia.

Convidados presentes foram a Secretária de Saúde, Ozenira Felix, a presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT), Hildenete Monteiro, Dr. João Bassam, médico da Câmara Municipal de Cuiabá, Dra Giovanna Galvão, Dermatologista, o Advogado Bendito Galvão . Todos coloram seu ponto de vista com a temática principal, a vacina.

O presidente da Câmara reafirmou que a o legislativo irá participar de forma contundente nos debates que norteiam à Covid19, neste momento em especial as opções de vacina. ” Temos o Vereador Dr. Luis Fernando , que é médico, o Dr. João Bassam, efetivo da Câmara ambos estão fazendo um extensa pesquisa no assunto, para ver qual será a melhor vacina e os meios que a Câmara poderá colaborar.Todas as pautas pertinentes a população cuiabana , tem que passar nesta casa, Já formamos o comitê de Combate à Covid19, coordenado pelo Dr. Luis , que tende a ampliar ainda mais o debate”,explica o presidente.

A presidente do CRM-MT acredita que o debate é uma questão salutar, entende que a população precisa com urgência da vacina, pois muitos óbitos serão evitados, ela ressalta que as várias opções de vacina é salutar. “Quanto mais empresas desenvolverem a vacina, isso acaba beneficiando o mundo todo , muitos óbitos serão evitados”, disse Hildenete Monteiro.

O vereador Dr. Luis Fernando está à frente do comitê para analisar os acontecimentos referente à vacina que combate à Covid19. “Como vereador queremos participar do plano de ação integrada , em relação a imunização. Cuiabá teve um grande desenvolvimento na saúde , porém vivenciamos dias difíceis, com o aumento de casos de internação , por isso estamos debatendo pontos cruciais de logística, armazenamento, aplicação e até possíveis efeitos colaterais. O Comitê vem para debater estes questionamentos”, reforça o representante do comitê.

A Secretaria de Saúde do município informou que já há um plano de vacinação e de armazenamento e que estará apresentado ao comitê de enfrentamento à Covid19 . “O Governo Federal já fez o contato e já temos a confirmação que a vacina vem através da secretaria de Saúde do Estado e já temos uma reunião agendada. Através do relatório do Mistério já temos uma Idea do quantitativo de vacina , o Ministério vai encaminhar agulhas e o estados também tem , mas vamos trabalhar um pregão para ter valores registrados”, ponderou Ozenira.

Também participaram da reunião o vereador Ten. Coronel Paccola (Cidadania) , o Vereador Dilemári Alencar (Podemos) , Vereador Pastor Jeferson (PSD) e a Vereadora Edna (PT) justificou a ausência.

Mais informações :

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Cuiabá começará na próxima quarta-feira (20), dependendo da liberação dos imunizantes Coronavac e vacina de Oxrford pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O anúncio foi feito pelo prefeito Emanuel Pinheiro (mdb) , nesta quinta-feira (14), após participar de videoconferência com Ministério da Saúde, prefeitos e secretários de saúde de todo o país. “O ministro nos adiantou que, a princípio (porque depende da liberação emergencial ou definitiva da Anvisa), nós nos preparamos para início da campanha de imunização para quarta-feira, dia 20 de janeiro, para grupos determinados, como idosos com mais de 60 anos, profissionais da saúde, pessoas com deficiência e indígenas aldeados, que não é o caso de Cuiabá”, informou.

Secom CBA| Elizângela Tenório