Semob inicia obras de recapeamento na Beira Rio a partir do dia 12; vias serão parcialmente interditadas

A Prefeitura de Cuiabá – por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana- Semob informa que a partir desta segunda-feira (12) terá início às obras de recapeamento da Avenida Beira Rio nas proximidades do viaduto Murilo Domingos, que está em fase de conclusão das obras. Trata-se do segundo viaduto construído pela gestão Emanuel Pinheiro beneficiando o tráfego em toda a cidade. Os trechos que serão recuperados estão no entorno do viaduto, desde a Avenida Jaques Brunini até o início do viaduto, sendo contemplada também a rua Couto Magalhães, situado no bairro Grande Terceiro. Ao todo serão recapeados 1.500 metros. A interdição das vias será de forma parcial, a fim de evitar ao máximo os transtornos causados por conta dos maquinários e homens trabalhando.

“Todo o trabalho é desenvolvido sem a necessidade de fechamento completo da avenida. Dessa forma, a Pasta orienta os condutores que trafegam pelo local a redobrar a atenção e observarem a sinalização, pois as interdições acontecem apenas nas faixas em que a equipe estiver atuando”, informou a diretora de engenharia da Semob, Adrielle Martins.

Nesse primeiro momento, os agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas sobre as obras. Além da colocação de cones e cavaletes para identificação do local e um painel móvel contendo as informações.

Posteriormente aos serviços de recapeamento os técnicos da engenharia da Semob farão a sinalização das vias.

“A conclusão dos trabalhos vai depender dos fatores climáticos, uma vez que estamos no período de chuvas. No entanto, todos os esforços estão sendo concentrados para finalizar o mais breve possível”, declarou o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.