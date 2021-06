Semob mantém equipe na Trincheira Jurumirim para orientação de rotas alternativas

Com cinco Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC’s) entregues, um projeto criado na gestão Emanuel Pinheiro para suprir a necessidade de aumentar a oferta de vagas na educação infantil, as obras na Educação pública municipal não param. A previsão é de que até o final do ano sejam entregues mais sete unidades, concluindo a gestão em 2024 com 20 unidades entregues. Também em fase de conclusão, estão as obras de mais um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no bairro Jardim das Aroeiras. “Nossa gestão é reconhecida pelo trabalho contínuo, pela dedicação. Todo nosso esforço é para garantir o atendimento de excelência à população. Além da reestruturação física, da ampliação do número de vagas, em razão da pandemia passamos a atuar com a distribuição dos kits de alimentação para as famílias dos nossos estudantes mais carentes.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Educação, com as unidades entregues na primeira Gestão Emanuel Pinheiro um problema recorrente está sendo enfrentado, a ampliação do número de vagas para a Educação Infantil. “Já foram ampliadas em mais de duas mil, as vagas para educação infantil. E estamos trabalhando para ampliar ainda mais. O foco é atender as crianças menores com respeito e qualidade e estamos cumprindo a missão dada pelo prefeito”, disse a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado.

Ao falar sobre os desafios de 2021, o prefeito Emanuel Pinheiro destacou que a Educação não parou no pedagógico e na modernização da infraestrutura da rede, com obras importantes entregues e em andamento. Citou as obras entregues no segundo semestre do ano passado, as reformas gerais de unidades educacionais tradicionais como as EMEBC Profª Hilda Caetano de Oliveira Leite e Profª Benedita Xavier Rodrigues, no Distrito da Guia e no Sucuri, além do CEIC Rosângela Campos, no Pedregal e ainda as EMEB Profª. Gracildes Melo Dantas, no bairro Altos da Glória e, Irmã Maria Betty de Souza Pires, no bairro Novo Mato Grosso.

Todas entregues com equipamentos e mobiliários novos, inclusive aparelhos de ar condicionado do Programa Climatizar é Humanizar e materiais pedagógicos. “A meta da gestão municipal é modernizar a estrutura física e de equipamentos de acessibilidade, além de implementar serviços e novas tecnologias. No ano passado, com a pandemia, os serviços de internet foram atualizados e algumas unidades já aderiram ao Programa do Governo Federal, Escolas Conectadas. Na rede, das 167 unidades apenas uma tem dificuldade de recepção do sinal de internet por estar localizada numa área rural, distante das estações de transmissão”, destacou a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado e lembrou que todas as unidades possuem sistema de saneamento adequado. Atualmente, a Secretaria de Educação possui 23 obras em andamento, entre construções novas, reforma gerais com ampliação e obras de manutenção.