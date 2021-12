Semob notifica por edital proprietários de veículos apreendidos e não retirados há mais de 60 dias

Walfredo Rafael/Secom Câmara

Foi realizada uma Sessão Solene na manhã desta segunda-feira (13) para homenagear policiais militares que prestam relevantes serviços à Cuiabá. Também foram entregues na solenidade, requerida pelo vereador Demilson Nogueira (PP), títulos de cidadão cuiabano à pessoas que contribuem para o bom desenvolvimento social da capital.





A sessão solene foi planejada para homenagear os profissionais que atuaram diretamente contra o incêndio que ocorreu no Hospital Geral de Cuiabá, no dia 18 de outubro. Ao todo, 30 militares receberam moção de aplausos.





“Nós estamos prestando uma justa homenagem àqueles que tem feito bem para sociedade. Então tenho a certeza que a Câmara ficou muito maior diante deste evento, tivemos o privilégio de trazer aqui vários setores da sociedade que contribuem para o desenvolvimento da nossa capital”, explica Demilson Nogueira.





O vereador suplente Alex Rodrigues (PP), que procurou Demilson para fazer a homenagem, agradeceu ao espaço e apoio da Casa.





“É uma honra, um prazer, participar dessa homenagem a alguns parceiros, dar alguns títulos de cidadão cuiabano, procurei o vereador para fazer essa homenagem à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros pelo incêndio que ocorreu no Hospital Geral, onde salvaram diversas vidas. O Demilson prontamente falou vamos fazer juntos, vamos chamar, então só gratidão”, disse Alex.





O Tenente-coronel da Polícia Militar, Rodrigo Marcos Oliveira de Melo, falou sobre a importância do reconhecimento dos serviços prestados aos cidadãos.





“É um reconhecimento do legislativo a todos os policiais militares e bombeiros militares, o pessoal do Samu. Infelizmente teve o incêndio no dia 18 de outubro e nós fomos acionados para tentar tirar as crianças, recém nascidos, enfermos que estavam no hospital. Deslocamos para lá, para retirar essas pessoas, graças a Deus e ao empenho de todos ninguém ficou ferido. É um reconhecimento do legislativo, a Polícia Militar agradece”, ressaltou o tenente-coronel.





Outras homenagens





Na reunião, a vereadora Michelly Alencar (DEM) e o juiz José Luiz Leite Lindote receberam título de cidadão cuiabano. Ambos agradeceram o ofício de cidadão entregue.





“Estou super feliz, é uma gratidão enorme, eu já me sinto cuiabana de coração e agora só a oficialização deste sentimento de pertencer a esta terra. Fico muito feliz, acho que é uma maneira de poder ver o resultado de toda nossa dedicação nesta terra, meu coração está realmente cheio de gratidão por tudo que vive e ainda vou viver nesta terra”, declarou a vereadora.





“Eu fico muito honrado de receber o título de cidadão cuiabano, sou natural de Cáceres, mas eu já moro desde 1980, onde eu concluí meus estudos e criei minha família, eu já me considero um cuiabano nato. Esse título só vem para afirmar este sentimento, realmente é uma honra”, disse o juiz.





O deputado Wilson Santos (PSDB) também esteve na sessão para receber Moção de Aplauso pelo projeto que manteve o nome da primeira ferrovia estadual de Senador Vicente Emílio Vuolo. Conforme o parlamentar, o ato foi uma vitória.





“Um sentimento duplo. Primeiro a alegria de ser lembrado pelo mais antigo parlamento de Mato Grosso, que é a Câmara Municipal de Cuiabá, é uma honra para qualquer cidadão. Segundo pela vitória em manter o nome de um cuiabano tradicional, que dedicou 50 anos da sua vida à causa pública”, agradeceu o deputado.





Veja a lista dos homenageados durante a Sessão Solene:





Título de Cidadão Cuiabano

Michelly de Alencar Santos Neves – vereadora

Fernando Antonio Bellezzia José Luiz Leite Lindote – juiz

João Batista Domingues





Moções de aplausos





Iza Karol Gomes Luzzardo Pizza – servidora do Intermat

Danilo Fernandes Lima – servidor do Intermat

Marcelo Ferri – servidor do Intermat





Antonio Humberto Martins Siqueira de Melo Bosaipo – empresário

Wilson Santos – deputado estadual





Jacson Fernando Miranda Botelho – sub-prefeito do Distrito Nossa Senhora da Guia





Ademil Benedito Nascimento Freitas – presidente da Associação – Comunidade Arraial dos Freitas





Rosana de Souza Oliveira Arruda – coordenadora da Creche Municipal José Nicolal Pinto e Maria Benedita Martins de Oliveira





Rosemeire de Souza Oliveira – professora na Creche Micaela Henrique de Souza Lima

