Semob notifica proprietários de veículos apreendidos e não retirados

11/02/2020 76

Com o objetivo de proporcionar bem-estar e oferecer espaços atrativos para a população, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, e o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, inauguraram na noite dessa segunda-feira (10/02), a revitalização da praça “Luiz Fernando de Moraes Campos” e o Espaço Fit 6 VG, localizados na Cohab Asa Bela.

“Estamos trabalhando em ações que interfiram direta e positivamente na vida da população. As políticas de desporto e lazer são essenciais para melhorar a qualidade de vida da sociedade, e, este novo Espaço Fit, bem como o complexo de equipamentos agregados nesta praça, vêm para proporcionar mais saúde e bem-estar para os moradores, além de garantir um espaço de convivência adequado para toda a família e para todas as idades aqui do Asa Bela”, declarou a prefeita Lucimar Sacre de Campos durante a inauguração.

Esta é a sexta praça inaugurada pela atual gestão, desde o final do ano passado, dentro do programa que investe R$ 2 milhões para revitalizar 12 espaços públicos para a comunidade várzea-grandense. Com 4.657,42 m² a praça “Luiz Fernando de Moraes Campos” foi totalmente reestruturada e seu novo complexo de lazer e atividades físicas, orçado em R$ 250 mil, contempla duas quadras sendo uma poliesportiva e uma de areia; parque infantil com escorregador, balanço e túnel; mesa e bancos de cimento para jogos de tabuleiros e área de comercialização de comidas ao ar livre; calçamento e pintura nova, paisagismo e iluminação em led.

A prefeita também enfatizou durante seu discurso que além de priorizar obras em áreas essenciais, como infraestrutura, saúde, educação, segurança e abastecimento de água e tratamento de esgoto, há também uma força tarefa que se dedica a ampliar, melhorar e criar espaços para o lazer e entretenimento das famílias várzea-grandenses.

“O lazer, a diversão, são tão essenciais quanto asfalto e atendimento em saúde. No final de semana as famílias precisam ter opção de entretenimento gratuita o mais próximo de sua casa e pensar em uma Várzea Grande melhor, mais moderna e mais desenvolvida, o que engloba criar condições para atrair novas empresas e investimentos para gerar empregos e melhorar a nossa arrecadação, e, reverter essa arrecadação em benefício da população e entre as obras e projetos, levar ações que promovam o lazer das famílias”.

O vice-prefeito, José Hazama, destacou a funcionalidade do espaço inaugurado e a importância de sua reestruturação com as melhorias que estão sendo realizadas. “A população pode contar agora com ambientes mais estruturados para o lazer e diversão, para aproveitar momentos em família ou entre amigos. Os moradores são parceiros nesse planejamento ao cuidar e preservar estas áreas que servem a toda comunidade. Repito mais uma vez: só vale a pena fazer parte de uma gestão pública se for possível oportunizar trabalhos como estes entregues hoje aqui e que mudam a qualidade de vida da população”.

Em parceria com as secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Viação, Obras e Urbanismo, e de Assuntos Estratégicos, o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, destacou o trabalho que vem sendo executado.

“Esta é a sexta praça que reformamos. Todos os 12 espaços públicos que estão sendo trabalhados estão degradados e precisavam dessa remodelagem por que é o que a população merece. A Nossa intenção é revitalizar ao máximo Praças da cidade. Elas também estão sendo transformadas em espaços fitness, para prática de exercícios físicos. O objetivo é ofertar mais lazer, além de promover a mobilidade urbana. Em contrapartida, pedimos também que a população zele pelo bem público e utilizem com consciência, pois todas as secretarias envolvidas trabalham com muito carinho para entregar este projeto a vocês. Nos comprometemos a estar em todos esses espaços públicos semanalmente fazendo limpeza, manutenção da iluminação, mas também precisamos da população para somar junto com o poder público”, destacou o secretário.

O presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Fábio José Tardin, agradeceu à prefeita Lucimar Sacre de Campos, o pronto atendimento à sua indicação de revitalização da praça do bairro Asa Bela. “Quero agradecer à senhora prefeita, por ter atendido a nossa indicação que vai beneficiar não somente os moradores do Asa Bela mas também de toda a região. Essa praça era um grande sonho dos moradores e estava há muito tempo abandonada. A senhora está fazendo a diferença em nossa cidade”, afirmou o presidente.

O vereador Nilo Campos também destacou o investimento em qualidade de vida ao munícipe várzea-grandense. “A prefeita terminou o ano de 2019 inaugurando a praça no bairro Santa Isabel e inicia o ano de 2020 inaugurando a Praça do Asa Bela. É um trabalho gratificante, como vereador estou orgulhoso da sua administração, principalmente sendo um dos parlamentares que apoia incansavelmente a administração da senhora dentro da Câmara”, enfatizou o vereador.

Para o presidente da associação de moradores do bairro Asa Bela, Teodoro Cuiabano, a reinauguração da praça é um sonho para toda a comunidade. “Este espaço público estava abandonado há 14 anos. E, hoje vemos no olhar de cada criança e adulto que cresceu aqui no bairro, a felicidade estampada no rosto por restaurar esse espaço que para nós é um patrimônio. A prefeita Lucimar está de parabéns. Como presidente da associação de moradores estou muito feliz”, declarou.

Para a neta do homenageado, Jessica Lauynner Campos, a homenagem foi uma surpresa. “Todos da família ficamos muito felizes com a homenagem. Foi um reconhecimento do que meu avô fez em vida pelo bairro, ele chegou a ser presidente da associação de moradores”, declarou.

O aposentado, Osvaldo Garcia, que reside há 25 anos no bairro não perdeu tempo, e assim que a praça foi inaugurada levou a neta para aproveitar o parque infantil. “Uma beleza. E, não somente minha netinha vai vir brincar, como eu e minha esposa vamos aproveitar também”.

“Além de trazer meus filhos quero aproveitar os equipamentos de ginástica também, é bem pertinho de casa. Ficou muito bom”, disse a moradora Mariane da Silva Ferreira.

O morador Evaldo Mendes da Costa, acompanhou toda a inauguração e afirmou que vai ajudar a fiscalizar o novo patrimônio do bairro. “Além de usar vou ajudar a fiscalizar também. Acho importante a preservação e demais moradores precisam se conscientizar”, disse.

Neuza Auxiliadora Rodrigues, moradora há pelo menos 30 anos do bairro Asa Bela, também espera que a população ajude a preservar. “Sempre vemos as equipes de limpeza da prefeitura fazendo a manutenção. Vamos ajudar e denunciar se for preciso. Quero que minha neta possa aproveitar sempre da praça”, afirmou.

Além da praça “Luiz Fernando de Moraes Campos” o Espaço Fit VG, já foi instalado nas praças dos bairros Alice Gonçalves, Cristo Rei, Via 31, Jardim dos Estados e Santa Isabel. Ainda serão reestruturadas, ampliadas e revitalizadas as praças dos bairros Costa Verde, Cohab Cristo Rei, Áurea Braz (Cristo Rei), Dom Orlando Chaves, Parque do Lago, Aquidaban, Asa Bela espaço da feira, Água Limpa, a Praça da Rotatória, Jardim Glória e Centro – Todimo.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG