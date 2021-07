Semob orienta motoristas em avenidas que terão bloqueios para obras da Águas Cuiabá

A Secretaria Adjunta de Relações Comunitárias (SARC), da Prefeitura de Cuiabá promoveu, em conjunto com a União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM) e a União Cuiabana de Associação de Moradores de Bairros (UCAMB), uma reunião para atender ao Instituto INCA – Inclusão, Cidadania e Ação com o projeto “Quintais da Cultura Popular Cuiabana”, que busca a salvaguarda e reconhecimento desses locais, sinalizando e demonstrando a necessidade da criação de políticas públicas para este âmbito.

“Esta parceria vem de encontro com a gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, de respeito à população e ao movimento comunitário. Nós estamos encampando esta parceria, a pedido do Instituto INCA, para ajudá-lo a mostrar o projeto às lideranças comunitárias. Afinal, os quintais existem dentro das comunidades e o INCA quer, não somente os presidentes de bairros, mas todas as lideranças envolvidas nesse processo, para conhecerem e fomentarem a cultura cuiabana. Eles ajudarão a sinalizar as demandas e anseios desses quintais, até o momento do Fórum de Políticas Públicas, que acontecerá em outubro”, destaca o secretário da SARC, Ricardo Lobo.

A reunião de explanação do projeto foi realizada no último dia 07 de julho na sede da UCAM e, em seguida, foram até o quintal do Grupo Flor Ribeirinha, de dona Domingas Leonor, localizado no bairro São Gonçalo Beira Rio, para conhecer a estrutura do local.

Na oportunidade, a Secretaria Municipal da Mulher esteve presente, a convite da SARC, junto com o presidente da UCAM, José Maurício Pereira, o vice-presidente da UCAMB, Jonail da Costa, e do administrador da Regional Sul da Prefeitura, Luciano Sátiro.

O PROJETO

O projeto “Quintais da Cultura Popular Cuiabana” está sendo realizado pelo Instituto INCA e tem como objetivo realizar um mapeamento diagnóstico e inventário, a princípio, de 10 quintais que preservam a cultura popular da cidade de Cuiabá, incluindo as regiões urbana e rural.

Além do levantamento de dados, catalogação, inventário patrimonial e diagnóstico de cultura nesses lugares, por meio de questionário e registro de foto e vídeo, o projeto “Quintais da Cultura Popular Cuiabana”, visa produzir um e-book e realizar um Fórum com líderes desses espaços, com palestras sobre Patrimônio Cultural e Economia Criativa e propor políticas públicas para o setor aos governos Municipal e Estadual.