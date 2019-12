Semob participa de projeto da UFMT que propõe soluções à Mobilidade Urbana

Eventos culturais, shows nacionais, exposição, teatros estão com tudo neste final de semana. Com tantas atrações que acontece aqui a Prefeitura de Cuiabá destacamos os principais eventos e informamos opções à população e aos servidores públicos.

A Secretaria de Inovação e Comunicação (SICOM) vem seguindo uma proposta do prefeito Emanuel Pinheiro de valorização da cultura que acontece na capital mato-grossense.

Já começando os trabalhos, nesta sexta-feira (6) Bruno e Marrone, uma das duplas sertanejas mais conhecidas no Brasil apresenta um show com grandes sucessos. Entre as músicas está ‘Surto de Amor’, ‘Na Conta da Loucura’, ‘Vida Vazia’, ‘Choram as Rosas’ e outros. No sábado (7) a Dupla Anavitória faz show pela 3ª vez em Cuiabá, as artistas estão com a turnê que vem fazendo sucesso por todo o Brasil, em países vizinhos e também em Portugal: ‘Voz & Violão’. Elas são conhecidas pelas músicas ‘Pupila’, ‘Porque eu te amo’, ‘Ai, amor’, ‘Singular’, ‘Fica’, e outras. Também acontece por aqui uma exposição que comemora 30 anos da Cena Onze. Isso é só começo. Confira a Programação:

Show e Festa

1. O Que: Show Bruno e Marrone – O show faz parte de um especial fim de ano realizado na casa de festa. A dupla tem 34 anos de carreira, e atualmente cantam sucessos como “Enquanto eu brindo cê chora”, “Saudade que me mata” e “Não me deixa saber”, entre outros.

Quando: Sexta-feira (6)

Onde: Musiva

2. O Que: Show Anavitória- Formado por Anna Clara Costa e Vitória Fernandes, o duo já conquistou o Grammy Latino, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa com “Trevo (Tu)”. Anavitória traz seus antigos sucessos e as novas músicas do álbum O tempo é agora, produzido por Tiago Iorc. Sucesso entre o público teen, este é um dos shows mais aguardados por essa turma que não vê a hora do dia chegar.

Quando: Sábado (7)

Onde: Musiva

3. O Que: Seletiva de rima; Batalha de MCs Cuiabá- Na ocasião, os rimadores selecionados nas etapas anteriores vão batalhar pelo prêmio de R$ 1 mil. O evento contará, ainda, com shows de rap, atrações locais escolhidas por votação online, intervenções de grafite, discotecagens, e apresentações de danças da cultura hip hop (break dance). As batalhas de MCs, também conhecidas como ‘batalhas de freestyle’, são encontros de mestres de cerimônia (MCs) em que cada um faz sua rima de forma improvisada, a capela (sem som) ou com beat tocado por um DJ. As batalhas surgiram enquanto o movimento Hip Hop dava seus primeiros passos, em meados dos anos 70, em Nova York*.

Quando: Sábado (7)

Onde: Museu da Imagem e do Som (MISC)

Feira e Exposição

1. O Que: 21ª Feira do Vinil- A entrada é franca, e quem participar, além de comprar e trocar discos, poderá experimentar pratos diversos – inclusive veganos – e encontrar roupas de brechó e artesanato regional. Serão cerca de 45 expositores, como de gastronomia vegana e tradicional, burgers artesanais, kibes de peixe, doces artesanais e sobremesas gourmet, cervejaria artesanal com dois tipos de cerveja, produtos voltados à sustentabilidade, ateliês de moda afro, jóias artesanais, crochê, artesanato, origamis entre outros trarão produtos da economia criativa regional.

Quando: Sábado (7)

Onde: Casa Cuiabana

2. O Que: Exposição “Cena Onze 30 Anos”- Para celebrar seus 30 anos de história, relembrar a atuação no fomento à cultura e homenagear todos que se dedicam às artes cênicas. Contará com a presença de artistas como Vera Capilé, Caio Matoso, Eduardo Mahon, Marília Beatriz e Luciene Carvalho, além de uma exposição coletiva com os artistas plásticos Adir Sodré, Adriana Milano, Adriano Figueiredo, Babu 78, Carlos Pina, Clóvis Irigaray, Rai Reis, Ruth Abernaz, Vera e Zuleika, Vicente Paulo e Zeilton Matos.

Quando: Sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8)

Onde: Cine Teatro Cuiabá, das 08 às 18h

3. O Que: Narrativa de Ficção- A artista plástica Marly Silva abre a exposição “Narrativa de Ficção”. Suas obras chamam atenção pela linguagem visual abstracionista, que transmite ideias e sensações por meio dos pontos que são utilizados na técnica do pontilhismo e variedade de composições em linhas. Conforme os traçados e posições, surgem formas, segundo a derivação imaginária da artista, que dão sentido a uma orientação espacial e de reconhecimento da imagem, representada em formas de grafismos geométricos em sua maior parte, em nanquim, lápis comtè, grafite ou aquarela sobre papel.

Quando: Sexta-feira (6), sábado (7) e domingo (8)

Onde: Museu de Arte Sacra, 9h

Teatro e Coral

1. O Que: Escolinha da Almê- No total, serão 21 crianças no palco, interpretando personagens icônicos de Cuiabá, como Jejé de Oyá e Lucius do Caju, além de André D’Lucca comandando a escola com a personagem Almerinda. A ideia da escolinha nasceu no InCasa, e começou a partir de um processo seletivo realizado no mês de agosto deste ano, com crianças entre 06 e 12 anos. Foram selecionados alunos novos e veteranos, que estão desde o início da escola (2016), como Kauany Aimme, que faz o papel de Zulmira Canavarros, Emanuel Davi, como Ezequiel dos Cachorros, Pietro Lara, como Lucius do Caju, entre outros.

Quando: Domingo (8)

Onde: Teatro Zulmira Canavarros, 19h

2. O Que: Em Cena Escola Livre De Palhaço Apresenta: Chapeuzinho Vermelho No Século XXII- Chapeuzinho Vermelho no século XXII é a clássica história da menina de capuz vermelho, que é enviada por sua mãe à casa da vovózinha, que está doente da Zika e Chikungunya.

Quando: Sexta-feira (6) e sábado (7)

Onde: Cine Teatro Cuiabá, 20h

3. O Que: “Sonhos de Natal” – Marcando o encerramento da Temporada de 2019, os grupos que compõem o Núcleo Coral UFMT apresentarão o espetáculo “Sonhos de Natal”. A entrada é um brinquedo, que poderá ser novo ou usado, desde que em boas condições. No concerto, o Coral Infantil e Infantojuvenil da UFMT, o Coral da 3ª Idade da UFMT e o Laboratório Coral cantarão o repertório que foi trabalhado durante o ano, além de icônicas canções natalinas.

Quando: Domingo (8)

Onde: Teatro Universitário da UFMT, 18h