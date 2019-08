Semob prioriza pedestres durante obras da passarela da rodoviária

Foi criado um corredor com barreiras de plástico (New Jersey), fitas zebradas e super-cones, para que os mesmos possam atravessar entre o hotel e posto de gasolina, localizados nas esquinas da Rua Padre Roquete

ANDRÉ GARCIA SANTANA – Pedestres e motoristas que trafegam pela Avenida República do Líbano, nas proximidades do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, devem redobrar a atenção durante o período de construção da Passarela no local. A estrutura vai substituir o semáforo e a faixa de pedestres atualmente instalados neste ponto da via, evitando a formação de filas de veículos.

De acordo com a coordenadora de Engenharia da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Adrielle Martins, os pedestres foram priorizados no trabalho de sinalização da região. Sendo assim, foi criado um corredor com barreiras de plástico (New Jersey), fitas zebradas e super-cones, para que os mesmos possam atravessar entre o hotel e posto de gasolina, localizados nas esquinas da Rua Padre Roquete.

A obra deve ser entregue até o final do ano e contará com dois elevadores que vão proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência (PCD) e idosos. “A intervenção considera ao máximo a trafegabilidade de condutores transeuntes, evitando que a população seja prejudicada. Durante este período, pedimos a compreensão dos munícipes, uma vez que a obra resultará em benefício coletivo”, diz Adrielle.

O titular da Pasta, Antenor Figueiredo reforça que a Rua Padre Roquete foi fechada com placas informativas, proibindo a conversão tanto para quem está na Rua Marechal Deodoro, quanto para quem está na Rua Tereza lobo. Deste modo, a via hoje serve apenas para trânsito local.

Ele reforça que a implantação deverá ser feita sem que sejam causados prejuízos ao trânsito. Assim, só haverá fechamento da via em caso de extrema necessidade. “Se for preciso, os condutores serão devidamente orientados e adotaremos desvios. Nosso planejamento, contudo, é para que a obra transcorra sem fechamentos, mantendo os motoristas a uma distância segura dos trabalhadores da obra”, finaliza.