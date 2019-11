Semob recebe representantes do Ministério da Saúde para alinhar ações contra mortes no trânsito

Representantes do Ministério da Saúde estiveram na Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) na quinta-feira (7), para discutir ações do Projeto Vida no Trânsito. No encontro, os gestores fizeram um balanço das ações adotadas desde 2013 para a redução da mortalidade nas vias do Município.

De acordo com a secretária adjunta de Mobilidade Urbana, Luciana Zamproni, na Capital foram identificados três fatores críticos quando se trata de mortalidade no trânsito: as altas taxas de acidentes envolvendo motociclistas, consumo de bebida alcoólica e alta velocidade.

Assim, com os dados em mãos, foi possível estabelecer diretrizes para o programa de ações de 2020. O planejamento é feito em parceria com a equipe da Vigilância Epidemiológica, a Diretoria de Trânsito e as comissões de dados.

Zamproni lembra que a Semob vem realizando ações como o programa Pilotagem Consciente, que oferece palestras em empresas e aulas práticas aos condutores. “Isso foi diagnosticado em 2017 e desde então, temos feito um trabalho para reduzir os óbitos. Já observados resultados, principalmente nas vias onde temos radares.”

De acordo com a apoiadora do Ministério da Saúde, Marta Malheiros, o Vida no Trânsito é uma resposta do Brasil aos desafios da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações pela Segurança no Trânsito 2011 – 2020. Ela lembra que os números variam de acordo com as políticas públicas implantadas a cada ano.

“Em alguns locais conseguimos acompanhar isso de forma contínua, o que resulta em diferentes apontamentos para cada cidade. Nas demais capitais do Centro-Oeste e do Norte, por exemplo, se repete o índice de acidentes envolvendo as motos.”

A adjunta destaca ainda os programas “Agente Mirim”, que aborda as leis de trânsito e os benefícios que ela traz para o dia a dia junto às crianças, e o “Faixa Cidadã”, que estimula o pedestre a atravessar com segurança na faixa. O conjunto de medidas vai ao encontro da proposta do projeto e tem contribuído para as reduções de acidentes.

Em Mato Grosso o Vida no Trânsito conta com a parceria de órgãos como a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Detran, Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Saúde, além das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e Saúde.