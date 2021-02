Semob vai atuar contra motoristas que estacionam em vagas de idosos e deficientes em supermercados e shoppings

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

Os moradores do bairro Altos do Parque, em Cuiabá, aos finais de semana passam por dificuldades em relação ao transporte público devido ao baixo número de veículos da frota que passam no local, em algumas situações os cidadãos ficam mais de duas horas no ponto de ônibus esperando o coletivo.

Por isso, o vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) solicitou mais linhas de ônibus na região aos finais de semana e também que seja providenciada a instalação de três pontos de ônibus na avenida B, sendo um na esquina com rua J, outro na esquina com avenida 2, e o terceiro na esquina com a rua G, e a devida sinalização vertical indicativa de pontos de parada no percurso do coletivo.

“Faz-se necessária a implantação de cobertura e sinalização dos pontos de ônibus no bairro Altos do Parque, visto que não existe essa estrutura na linha do coletivo no local. Então, essa medida deve proporcionar mais segurança e conforto aos usuários do sistema de transporte público, sabendo do comprometimento do Poder Executivo e da Secretaria de Obras Públicas com o bem-estar da população cuiabana, acreditamos que em breve devemos ser atendidos”, afirma Eduardo Magalhães.

Operação tapa-buraco

Eduardo Magalhães solicitou à Secretaria de Obras, a recuperação com serviço de tapa-buracos na avenida A, esquina com avenida 2, na avenida 2 do Bairro Altos do Parque 1.

O local se encontra em situação precária, com diversos buracos, o que coloca em risco a vida dos motoristas e pedestres também.

Stephanie Romero | Assessoria de Comunicação Vereador Eduardo Magalhães