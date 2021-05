Senado apura se material de campanha causou alergia em servidora

A madrugada de hoje (14) registrou a madrugada mais fria do ano, até o momento, com termômetros marcando 13 graus Celsius (ºC), de acordo com medição feita nas estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). A madrugada foi de céu nublado e sem registro de chuva.

A sexta-feira começou gelada. No decorrer do dia, no entanto, o sol aparece entre nuvens e diminui um pouco a sensação de frio, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas com máximas que podem chegar aos 21°C. No final do dia a nebulosidade volta a aumentar, porém não há previsão de chuvas significativas.

No sábado (15) espera-se mais uma madrugada gelada, com termômetros oscilando em torno dos 13°C. Ao longo do dia as temperaturas podem podem chegar aos 22°C. Não há previsão de chuva também para o sábado, na Grande São Paulo.

Para os próximos dias, a previsão segue de sol entre nuvens, com temperaturas mais baixas nas madrugadas e gradativa elevação durante as tardes.