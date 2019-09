Senado faz última sessão de discussão da PEC da Previdência

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Secretaria de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Embratur e a Marinha afundaram dois navios na costa de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, nesta segunda-feira (16).

A ação faz parte do Programa Nacional de Revitalização do Ecoturismo Náutico proposto pela Embratur com foco no turismo náutico. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para comentar o assunto e disse que o afundamento vai promover o turismo de mergulho e o abrigo de peixes.

Afundamos nossos 2 primeiros navios na costa de Pernambuco (Praia de Tamandaré), num programa que promove o turismo de mergulho e abrigo de peixes. Muitos naufrágios virão pelo Brasil. Nossos parabéns ao presidente Gilson Machado da @EmbraturNews , @MTurismo e @mmeioambiente . pic.twitter.com/nBcwCOU3CS — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 16, 2019

De acordo com o diretor de Marketing e Relações Públicas da Embratur, Osvaldo Matos de Melo Júnior, a ideia é reformular políticas públicas que aliem desenvolvimento e sustentabilidade para alavancar o turismo brasileiro.

Os navios Riobaldo e Natureza passaram por um processo de remoção de tinta para evitar a intoxicação da água. Todo o preparo foi acompanhado pelo ICMBio, que desenvolve estudos de impacto ambiental.

Segundo o Ministério do Turismo, o afundamento de vagões, aeronaves, embarcações de diversos tamanhos, estátuas gigantes e viaturas blindadas em áreas propicias para o mergulho vão trazer desenvolvimento de pousadas, hotéis e resorts e são prioridade para a pasta.