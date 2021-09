SENAR – Acre promove encontro do Plano Atual de Trabalho 2022 em Sena Madureira

Continuando as ações ligadas ao Plano Anual de Trabalho (PAT) para 2022, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – Acre) realizou na terça-feira (14), no município de Sena Madureira, a segunda reunião para alinhar diretrizes com produtores rurais, lideranças locais e representantes institucionais.

O encontro foi realizado na sede do Sindicato Patronal do município, promovendo o encontro de participantes ligados às ações rurais em Sena, Manoel Urbano e Feijó. Durante a apresentação institucional, liderada pela gerente técnica do SENAR – AC, Ilcilene Malini, foi reforçada a missão institucional: promover a Educação Profissional, Promoção Social, e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) para um cenário de constante desenvolvimento da produção sustentável acreana.

Entre os participantes, estavam produtores rurais e representantes de instituições como o Instituto Federal do Acre (Ifac), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sena Madureira, trabalhadores ligados às ações sociais nos dois municípios, entre outros.

Através das reuniões do PAT, são ouvidos os relatos das comunidades rurais e coletadas informações referentes às ações de maior necessidade nos municípios. Desta forma, o alinhamento entre ofertas do SENAR – AC e a necessidade comunitária se afina, beneficiando os homens e mulheres do campo no Acre.

Ilcilene Malini, gerente técnica do SENAR – AC

“Com esse retorno de sugestões e informações do nosso público-alvo – os produtores rurais – e dos nossos parceiros institucionais, o SENAR consegue visualizar o que vem funcionando e o que precisa ser melhorado em cada parte do Estado. Nosso principal objetivo foi e continua sendo a construção coletiva de um plano de trabalho que, com esse elo entre as comunidades e a instituição, permita o desenvolvimento qualitativo e quantitativo das cadeias produtivas acreanas.” – Ilcilene Malini, gerente técnica do SENAR – AC

Maria Hoffman, produtora rural e representante da associação comercial agrícola

“O SENAR sempre nos acompanhou; é um grande aliado para o nosso desenvolvimento. Existe muito potencial, mas percebemos ainda que o senso individualista é muito forte, e queremos mudar principalmente isso na cultura local. Já contamos com o apoio da ATeG na piscicultura, e agora queremos dar vazão à produção de macaxeira e fruticultura. Queremos estimular nos produtores rurais a vontade de fazer acontecer, de fazer dar certo da melhor forma possível.” – Maria Hoffman, produtora rural e representante da associação comercial agrícola, da associação de piscicultores em Sena Madureira, e integrante do conselho do Sindicato Patronal.

Jeremias Lima, consultor do Sindicato Patronal de Sena Madureira, e mobilizador do SENAR – AC

“Visamos o crescimento do produtor rural. O SENAR é uma das chaves para o desenvolvimento no nosso município. Estas reuniões são importantes para garantir a união de forças em prol dos homens e mulheres rurais, seja aqui ou em qualquer outro município.” – Jeremias Lima, consultor do Sindicato Patronal de Sena Madureira, e mobilizador do SENAR – AC

Marileide Andrade, representante da Secretaria de Meio Ambiente de Sena Madureira

“Nós precisamos entender que toda a oferta do SENAR é uma necessidade para os municípios. Dentro da agroindústria, é importante que os produtores – principalmente os médios e pequenos produtores – entendam que suas respectivas propriedades são empresas. Se aderirem à essa mentalidade, eles vão contribuir para o desenvolvimento do município e, consequentemente, pro desenvolvimento do Estado.” – Marileide Andrade, representante da Secretaria de Meio Ambiente de Sena Madureira