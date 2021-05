Senar apresenta iniciativas para organização social

Brasília (03/05/2021)– O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) participou do primeiro Seminário “Povos Indígenas: Etnodesenvolvimento e Sustentabilidade”, na sexta (30).

O evento foi promovido pela Secretaria de Governo da Presidência da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Fundação Nacional do Índio (Funai) com o objetivo de promover o diálogo sobre perspectivas e instrumentos com foco no desenvolvimento e na sustentabilidade socioambiental entre os povos indígenas.

A coordenadora de Educação a Distância do Senar, Ana Ângela Sousa, apresentou a estrutura da instituição e mostrou as iniciativas voltadas para a capacitação e organização social, como os programas Negócio Certo Rural, Mulheres em Campo e Empreendedor Rural.

As comunidades ribeirinhas e indígenas também são beneficiadas pelas ações gratuitas do Senar para a organização social, geração de renda e melhoria da qualidade de vida.

“Nas iniciativas de formação profissional e promoção social, a instituição também promove capacitações para povos indígenas. Nos dois últimos anos, 2.344 pessoas matriculadas nessas capacitações se autodeclararam indígenas”, explicou.

A coordenadora também apresentou os cursos de educação a distância, as ações de formação técnica e assistência Técnica e Gerencial, além do aplicativo “Estante Virtual Coleção Senar” que dá acesso às cartilhas virtuais utilizadas nos treinamentos do Senar.

Para conhecer os cursos do Senar disponíveis nos estados, entre em contato com o Sindicato de Produtores Rurais de seu município ou com a Administração Regional do Senar de seu estado: https://www.cnabrasil.org.br/senar

