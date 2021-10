Senar avalia experiências dos projetos FIP ABC Cerrado e FIP Paisagens Rurais

Técnico de campo do Senar, Sunny Aaron Soares, com produtores assistidos pelo FIP Paisagens Rurais na Bahia

Brasília (26/10/2021) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) participou da oficina intersetorial “Reflexões sobre os Avanços dos Projetos – FIP ABC, Paisagens Rurais e Macaúba no contexto do Programa de Investimento Florestal do Brasil PIB/FIP”, na terça (26).

Os objetivos do encontro virtual foram compartilhar os resultados e avanços dos projetos, ampliar o canal de diálogo com os beneficiários finais – produtores rurais, técnicos de campo e gestores regionais dos projetos – e coletar elementos pontuais para avaliação sistemática dos projetos e do programa.

A oficina reuniu pequenos, médios e grandes produtores rurais participantes, gestores, técnicos e entidades executoras, como Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério da Economia, Inocas e Banco Mundial.

O assessor técnico do Senar, Rafael Nascimento da Costa, destacou que o Projeto FIP ABC Cerrado foi uma iniciativa inovadora, que permitiu ao produtor rural ampliar a área com tecnologias ABC dentro da sua propriedade tendo aumento de renda e, ao mesmo tempo, produzindo alimentos com práticas sustentáveis. Segundo ele, a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar e as capacitações em parceria com a Embrapa foram essenciais para o sucesso das ações.

“É uma experiência muito importante para a instituição e para o Ministério da Agricultura, porque validou as premissas do Plano ABC, São tecnologias que contribuem para o aumento de renda e de produtividade e trazem benefícios ambientais para a produção rural”, afirmou.

Na opinião da coordenadora técnica do Paisagens Rurais no Senar, Bárbara Evelyn Silva, a oficina permitiu uma reflexão “sob diferentes olhares” a respeito da execução do projeto. Além disso, foi uma oportunidade para analisar pontos positivos, desafios, impactos e perspectivas da iniciativa.

“O relato do produtor que é beneficiário do projeto fala muito mais do que a nossa fala como gestores. Essa integração entre os diferentes atores fez a total diferença para que tivéssemos uma oficina produtiva e com um olhar mais aberto de como está a execução do projeto, que tipo de ações a gente ainda pode realizar, quais são as oportunidades e o que a gente tem de problemas a serem enfrentados em campo”, disse ela.

O coordenador de Projetos do Senar, Alexandre Gessi, também participou do evento.

Confira os depoimentos dos produtores:

“Estou satisfeito com os resultados. Já ajudou bastante na produção e vai ajudar ainda mais ano que vem, com a economia que eu vou fazer na época da seca. Com a recuperação do solo e a programação da alimentação do gado, não vou ter mais o gasto que tive esse ano” – Maurício Barbosa Celestino/ Uberaba (MG)

“O projeto é bom e estou sendo bem atendido. Estou preparando o terreno para plantar mais cana e aumentar a minha produção de capim para aguentar a seca, porque esse ano foi feio” – Paulo Roberto de Sousa Dias/ Veríssimo (MG)

“Com a ATeG estou conseguindo melhorar a produtividade e ter uma noção do que está acontecendo na propriedade. Antes não tinha esse controle. Foi feito um levantamento de dados e hoje conhecemos os números da atividade. Melhorou bastante na parte da alimentação, recuperamos áreas e passei a seca mais tranquilo esse ano” – Renato da Conceição Almeida/ Sítio do Mato (BA)

FIP ABC Cerrado – ação conjunta entre o Senar, o Ministério da Agricultura e Embrapa, o projeto disseminou práticas de agricultura de baixa emissão de carbono e sensibilizou produtores rurais quanto à implementação dessas tecnologias em suas propriedades dentro do bioma cerrado.

A iniciativa foi financiada com recursos de doação de US$ 10,6 milhões do Forest Investment Program (FIP) um programa especial do Climate Investment Funds (CIF) que promove a manutenção e conservação de florestas. O Banco Mundial participou da ação gerenciando o recurso e auxiliando a implementação. O Senar ofereceu cursos de capacitação em quatro tecnologias sustentáveis de produção agropecuária e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) para as propriedades rurais.

FIP Paisagens Rurais – O Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado (FIP Paisagens Rurais) prevê a recuperação de 100 mil hectares de pastagens degradadas e de sete mil hectares de APPs e reservas legais em quatro mil propriedades rurais, por meio da Assistência Técnica e Gerencial do Senar na Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins.

A iniciativa é financiada com recursos do Programa de Investimento Florestal, através do Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação/Mapa; com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), do Senar e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Embrapa.

Foto: Sunny Aaron Soares

