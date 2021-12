Senar avança no Projeto FIP Paisagens Rurais em meio a pandemia

Brasília (16/12/2021) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) conseguiu avançar na implementação do Projeto FIP Paisagens Rurais mesmo durante a pandemia. Os números do desempenho da entidade foram apresentados durante a Missão de Supervisão e Revisão de Meio Termo do Projeto FIP Paisagens Rurais, realizada nos dias 14 e 15 de dezembro, em Brasília.

O objetivo do encontro promovido pelo Banco Mundial é avaliar avanços e resultados alcançados pelo Projeto, além de definir perspectivas e mudanças nas ações.

Segundo a coordenadora técnica do FIP Paisagens Rurais no Senar, Bárbara Evelyn Silva, mais de 1,3 mil propriedades ingressaram no Projeto em 2021, alcançando mais de 3,7 mil estabelecimentos com Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no total.

“O saldo é bastante positivo. Apesar dos impactos da pandemia, o Senar conseguiu aumentar o número de propriedades, manter os técnicos e implementar áreas com a adoção de práticas de baixa emissão de carbono e de conservação e restauração”, afirmou Bárbara.

Conforme ela, os números apresentados demonstraram o que o FIP Paisagens Rurais representou em aumento de produtividade, de produção, de geração de renda e de desenvolvimento socioeconômico para as produtores rurais atendidos.

Outro ponto importante destacado pela coordenadora técnica foi a participação do Senar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP-26), realizada em novembro, em Glasgow (Escócia).

“Tivemos a chance de mostrar os resultados do FIP Paisagens Rurais e produzirmos materiais que auxiliam na divulgação do Projeto”, disse.

FIP Paisagens Rurais – O Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado (FIP Paisagens Rurais) prevê a recuperação de 100 mil hectares de pastagens degradadas e de sete mil hectares de APPs e reservas legais em quatro mil propriedades rurais – por meio da ATeG do Senar – na Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins.

A iniciativa é financiada com recursos do Programa de Investimento Florestal, através do Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação/Mapa; com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), do Senar e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI), por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Embrapa.

