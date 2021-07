Senar Bahia contempla dois novos vencedores da ação “Premiação das fotos Instrucionais”

Com o intuito de ampliar mão de obra qualificada para o campo e melhorar a qualidade de vida para os jovens profissionais que atuam no setor o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) se juntou ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT). O resultado desta parceria foi o Programa de Aprendizagem de Nível Técnico

“Já temos algumas turmas em andamento, no polo de Rondonópolis e várias previstas para outros municípios”, destaca o superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, popularmente chamado de Chico da Paulicéia.

A diretora regional do Senai Lélia Brun, acrescenta que este programa é uma grande oportunidade de inserir jovens no mercado de trabalho. “Além da qualificação, eles já saem com a experiência profissional. Muitos, na verdade, são contratados de forma efetiva pela empresa parceira. Isso é preparar para o futuro”, afirmou.

No próximo dia 26 de julho, está previsto o início de mais uma turma do curso de Aprendizagem técnica em eletromecânica, em Barra do Bugres. Na última segunda-feira (12.07) teve início mais três turmas, sendo duas do curso de Aprendizagem Técnica em Manutenção de Máquinas Pesadas em Rondonópolis e uma de Aprendizagem técnica em eletromecânica em Primavera do Leste.

Além das turmas já citadas, estão previstas mais 25 vagas para o curso de Aprendizagem Técnica em Manutenção de Máquinas Pesadas para o município de Alto Garças. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23 de julho.

A qualificação tem duração de dois anos, com a conclusão prevista para maio de 2023. Os conteúdos programados mesclam aulas teóricas com as práticas. Os participantes aprenderão sobre informática aplicada, diagramas hidráulicos, circuitos microcontrolados, tecnologias da informação aplicadas à Indústria 4.0 e mais de 1.200 horas de prática profissional, que somadas à teoria compõem uma carga horária superior a 3.100 horas.

O curso é o meio para atendimento à Lei da Aprendizagem (nº 10.097/2000) no âmbito rural e o Senar-MT é a instituição responsável para possibilitar a formação teórica/prática dos estudantes. A parceria com o Senai-MT se concretizou por meio de um Termo de Cooperação Técnica entre as instituições, possibilitando assim, mais oportunidades de formação para que os jovens atuem no campo em áreas como a automação industrial.

PUBLICO ALVO – O Programa de Aprendizagem de Nível Técnico é destinado para pessoas de 18 a 24 anos que tenham concluído o ensino médio e sejam contratadas na modalidade de jovens aprendizes pelas propriedades rurais.