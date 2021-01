Senar buscar parcerias para ampliar atuação do Agronordeste na Paraíba

O superintendente do Senar, Sérgio Martins, se reuniu na última quinta-feira (21), com o professor Tiago Araújo, que é representante da Universidade Federal de Campina Grande no programa Agronordeste. A instituição é uma das que integram o comitê gestor do programa no Estado.

Esse foi o terceiro de uma série de reuniões que tiveram como objetivo atrair instituições parceiras para fortalecimento da atuação do Agronordeste na Paraíba. Ontem (20), Sérgio Martins também teve um encontro com a presidente do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Mônica Tejo.

João de Deus Rodrigues, Mônica Tejo, Sérgio Martins, Gabriel Petelinkar, Felipe Adelino

Em ambos os encontros, o debate foi sobre como os produtores atendidos pelo programa podem ser beneficiados pelos serviços oferecidos e prestados tanto pela UFCG, no Cariri, quanto pelo Insa.

Além do superintendente, participaram da reunião o gerente do departamento de assistência técnica e extensão rural do Senar, Gabriel Petelinkar, além do agente de desenvolvimento local do programa, Felipe Adelino, e do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Campina Grande, João de Deus Rodrigues.

Atuação com o Sebrae

Também ontem, o superintendente já havia se reunido com a gerência regional do Sebrae em Campina Grande. Na ocasião, foi discutida a possibilidade de implantar o treinamento de empreendedorismo, Negócio Certo Rural, na região beneficiada pelo programa. Saiba mais sobre o encontro.

