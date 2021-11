Senar deve ampliar ações em Alagoas e Pernambuco, afirma presidente da Faepe

ALAGOAS (09/11/2021) O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) deve ampliar as ações em Alagoas e Pernambuco. A afirmação é do ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e atual presidente da Federação da Agricultura de Pernambuco, Pio Guerra. Em visita ao estado de Alagoas, onde participou da 71ª Expoagro, Guerra elogiou a ação do Senar Alagoas.

“O Senar Alagoas é muito eficiente, principalmente para esse momento de pandemia que nos distanciou dos nossos assistidos. Mas este ano já estamos numa dinâmica diferente e tanto Alagoas quanto Pernambuco deverão ampliar a ação que vem mantendo de Assistência Técnica e Gerencial, principal bandeira do Senar”, comentou Pio Guerra.

Em visita a Alagoas, no fim do último mês de outubro, o presidente da Faepe prestigiou o estande da Faeal/Senar na Expoagro. “A presença de Pio Guerra enaltece o nosso evento. Além de ser presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, Pio é um grande amigo e um homem de uma competência muito grande. Seu serviço prestado é extremamente relevante para o sistema CNA”, afirmou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas, Álvaro Almeida.

“Essa relação entre as federações do Nordeste é muito grande, entre todas no Brasil, na verdade. Mas esse relacionamento com o Pio é um pouco diferenciado, pois criamos uma amizade pessoal muito grande ao longo do tempo. Então, é um prazer tê-lo aqui, participando do maior evento da Pecuária alagoana que é a Expoagro”, comentou Álvaro.

Pio Guerra também ressaltou a relação das federações, sempre em defesa dos produtores rurais da região. “As Federações do Nordeste têm o hábito de se articular permanentemente. Para isso, temos o Conselho de Federações do Nordeste, que inclusive foi inaugurado pelo ex-presidente da Federação de Alagoas, Dr. João Eudes. Ele já teve a iniciativa de formular esse fórum e mantê-lo por muito tempo. Essas Federações do Nordeste estão muito alinhadas, mas Alagoas de uma forma diferenciada tem um alinhamento muito permanente. Todos os presidentes da minha geração, que por aqui passarão, sempre tiveram uma relação muito próxima e hoje, com o Álvaro, é mais próxima ainda”, salientou.

“As atividades de Pecuária que têm aqui, têm em Pernambuco. As atividades canavieiras que têm aqui, têm em Pernambuco. Então, nós temos problemas semelhantes e vantagens semelhantes. Além de todas essas coincidências, temos uma relação política e pessoal muito forte e isso valoriza as nossas instituições”, analisa o presidente da Faepe.

Sobre a Expoagro

Pio Guerra também elogiou a Expoagro. “Este evento sempre registrou a grandeza da pecuária seletiva de Alagoas, quer seja de caprinos, ovinos, equinos ou bovinos, e sempre fez sucesso no meio daqueles que conhecem as raças e a pecuária nordestina, marcando significativamente a importância dos selecionadores de Alagoas”, afirmou.

Além de prestigiar o estande do Sistema Faeal/Senar, Pio Guerra participou da Expoagro como expositor. “Trouxe cavalos Manga Larga Marchador, de Marcha Picada. Crio em Pernambuco há 22 anos e sempre participo das exposições de Alagoas com meus animais”.

Assessoria de comunicação – Manuella Rithyane